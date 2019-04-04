Южнокорейская "Барби" экстремально изменила внешность и превратилась в груду мышц

Гражданка Южной Кореи, красавица Йен Ву Чжи нарастила груду мышц и стала успешным бодибилдером.

По данным Pulse, девушка до 20 лет страдала паническим расстройством и социофобией, которые решила побороть занятиями в спортзале.

34-летняя Ву Чжи из Сеула стала очень популярной и завоевала множество наград. В социальной сети на нее подписано 137 тысяч человек. Так как она обладает очень миловидным лицом, красавицу назвали "мускулистой Барби".

Раньше она была хрупкой девушкой, но упорные занятия сделали из нее мощную во всех смыслах женщину. В итоге Ву Чжи заняла первое место в любительском конкурсе бодибилдеров. На этом она не остановилась и стала участвовать в разных чемпионатах. Сейчас она является профессиональным бодибилдером.

"Я начал поднимать тяжести 12 лет назад. Сначала это было просто хобби, но в 2010 году мне предложили принять участие в Корейском национальном соревновании по бодибилдингу. Я занял первое место, потому продолжила соревноваться. Я была очень худая и слабая до того, как начала заниматься, но я действительно хотела иметь большие мускулы", – призналась кореянка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась история о домохозяйке из Калифорнии, которая решила изменить себя. Девушка начала заниматься спортом и сделала операцию по смене пола. В итоге она превратилась в мускулистого парня.

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