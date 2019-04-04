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/Диета и фитнес

Южнокорейская "Барби" экстремально изменила внешность и превратилась в груду мышц

1.9тЧитать материал на украинском

Гражданка Южной Кореи, красавица Йен Ву Чжи нарастила груду мышц и стала успешным бодибилдером.

По данным Pulse, девушка до 20 лет страдала паническим расстройством и социофобией, которые решила побороть занятиями в спортзале.

34-летняя Ву Чжи из Сеула стала очень популярной и завоевала множество наград. В социальной сети на нее подписано 137 тысяч человек. Так как она обладает очень миловидным лицом, красавицу назвали "мускулистой Барби".

Южнокорейская "Барби" экстремально изменила внешность и превратилась в груду мышц

Раньше она была хрупкой девушкой, но упорные занятия сделали из нее мощную во всех смыслах женщину. В итоге Ву Чжи заняла первое место в любительском конкурсе бодибилдеров. На этом она не остановилась и стала участвовать в разных чемпионатах. Сейчас она является профессиональным бодибилдером.

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"Я начал поднимать тяжести 12 лет назад. Сначала это было просто хобби, но в 2010 году мне предложили принять участие в Корейском национальном соревновании по бодибилдингу. Я занял первое место, потому продолжила соревноваться. Я была очень худая и слабая до того, как начала заниматься, но я действительно хотела иметь большие мускулы", – призналась кореянка.

Южнокорейская "Барби" экстремально изменила внешность и превратилась в груду мышц
Южнокорейская "Барби" экстремально изменила внешность и превратилась в груду мышц
Южнокорейская "Барби" экстремально изменила внешность и превратилась в груду мышц
Южнокорейская "Барби" экстремально изменила внешность и превратилась в груду мышц
Южнокорейская "Барби" экстремально изменила внешность и превратилась в груду мышц
Южнокорейская "Барби" экстремально изменила внешность и превратилась в груду мышц

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась история о домохозяйке из Калифорнии, которая решила изменить себя. Девушка начала заниматься спортом и сделала операцию по смене пола. В итоге она превратилась в мускулистого парня.

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Читайте все новости по теме "культуризм и бодибилдинг" на OBOZREVATEL.

Тема
культуризм и бодибилдинг
Теги
Красотаспорт
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