"Втягивай живот!" Кошевой раскрыл секрет своей фигуры

Лидер "Вечернего квартала", шоумен Евгений Кошевой признался, что не отказывает себе в еде и втягивает живот, когда это необходимо.

По поводу своей фигуры и диет он рассказал в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"После концертов теряю немного, пару килограмм. Мне нравится мое телосложение сейчас. Станислав Владимирович Баклан мне дал очень простой совет: "если ты хочешь хорошо выглядеть – втягивай живот". Я это тоже делаю периодически", – рассказал он.

Кошевой раскрыл секрет своей фигуры Кадр из видео

По словам Кошевого, он придерживался различных диет, но есть пять раз в день "по 80 грамм" чего-либо ему не нравится.

"Я теряю не только вес, я теряю силы: все время хочется спать, у меня не такое настроение, я нервничаю, срываюсь. Пить же тоже нельзя во время диеты. А вот сейчас, придя домой после концерта, я могу себе позволить бокал вина или 200 грамм виски с "колой", а также вкусно поесть", – добавил он.

Кошевой раскрыл секрет фигуры

Кошевой также признался, что раньше в нем было около 110, сейчас – приблизительно 102, хотя диетологи утверждают, что должно быть 94-95 кг.

"Но я пока не могу. Как представлю, что скину еще 7 кг, я буду выглядеть "дрыщем", мне это не нравится. Я так прожил половину своей жизни. Все пишут: "ой, Женя поправился, хватить жрать". Тю, ну хорошо. Следите за собой, ребята. Женя живет в кайф", – резюмировал шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошевой вспомнил случай, когда певец Стас Михайлов наорал матом на Владимира Зеленского из-за пародии, а ситуацию разрулил Потап.

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