Вреден ли майонез при похудении: диетолог раскрыла секрет перед Новым годом

Майонез является вредным продуктом, если его употреблять в больших количествах, но салаты с ним в новогоднюю ночь не навредят похудению и здоровью.

Об этом заявила известный диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram, рассказав, рассказав, какой соус можно выбрать.

"Майонез обычно входит в список самых запретных продуктов, иметь его дома – вообще "моветон". Но так ли страшен этот соус? И откуда такой страх конкретного продукта? Майонез калорийный – это правда. В среднем 680 ккал на 100 грамм продукта. Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном 717 ккал", – отметила она.

По словам диетолога, этот продукт также является вредным. Майонез делается из растительного масла, содержит много соли и калорий, однако в составе нет ничего опасного для организма.

Салат с майонезом

"А как же майонез лайт или постный? Почему нет? Главное – читайте состав, чтобы не было никаких стабилизаторов и лишних добавок. И помните, что вкус у такого майонеза может страдать. Можно есть майонез каждый день? Не совсем, из-за большого количества соли и калорий Национальный Институт Медицины не рекомендует есть майонез или выбирать все-таки диетический", – добавила диетолог.

Она посоветовала не использовать большое количество майонеза, не покупать его каждый день, а также делать продукт дома.

"От ложки салата с майонезом в Новогоднюю Ночь ничего не случится. Но безусловно, на столе не должно быть все с майонезом. Ищите баланс", – резюмировала диетолог.

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