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7 декабря • обновлено в 11:05
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/ Диета и фитнес

Вреден ли майонез при похудении: диетолог раскрыла секрет перед Новым годом

1.3т
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Майонез является вредным продуктом, если его употреблять в больших количествах, но салаты с ним в новогоднюю ночь не навредят похудению и здоровью.

Об этом заявила известный диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram, рассказав, рассказав, какой соус можно выбрать.

"Майонез обычно входит в список самых запретных продуктов, иметь его дома – вообще "моветон". Но так ли страшен этот соус? И откуда такой страх конкретного продукта? Майонез калорийный – это правда. В среднем 680 ккал на 100 грамм продукта. Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном 717 ккал", – отметила она.

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По словам диетолога, этот продукт также является вредным. Майонез делается из растительного масла, содержит много соли и калорий, однако в составе нет ничего опасного для организма.

Салат с майонезом

Салат с майонезом

"А как же майонез лайт или постный? Почему нет? Главное – читайте состав, чтобы не было никаких стабилизаторов и лишних добавок. И помните, что вкус у такого майонеза может страдать. Можно есть майонез каждый день? Не совсем, из-за большого количества соли и калорий Национальный Институт Медицины не рекомендует есть майонез или выбирать все-таки диетический", – добавила диетолог.

Она посоветовала не использовать большое количество майонеза, не покупать его каждый день, а также делать продукт дома.

"От ложки салата с майонезом в Новогоднюю Ночь ничего не случится. Но безусловно, на столе не должно быть все с майонезом. Ищите баланс", – резюмировала диетолог.

Самый актуальный пост к Новому Году 😅👌🏻 Майонез обычно входит в список САМЫХ запретных продуктов, иметь его дома это вообще "моветон". Но так ли страшен этот соус? И откуда такой страх конкретного продукта? ✅Майонез калорийный - это правда. В среднем 680 ккал на 100 грамм продукта. Однако в оливковом масле 884 ккал, а в сливочном 717 ккал. Но вы видели человека, который боится оливкового масла? ✅Вредный? Майонез делается из растительного масла (ненасыщенных жиров), количество трансжиров в нем также минимально. Тогда в чем дело? 👉🏻много соли, это отнюдь не полезно 👉🏻много калорий А вот состав - ничего страшного и опасного нет. ✅А как же майонез лайт? Или постный? Почему нет? Главное - читайте состав, чтобы не было никаких стабилизаторов и лишних добавок. И помните, что вкус у такого майонеза может страдать. ✅Ура, можно есть майонез каждый день? Не совсем, из-за большого количества соли и калорий Национальный Институт Медицины не рекомендует есть майонез или выбирать все-таки диетический. ❗️Нет вредных продуктов, дело в количестве ❗️Просто не покупайте майонез домой на каждый день и никаких проблем! ❗️Делайте майонез дома, рецептов в интернете полно. ❗️От ложки салата с майонезом в Новогоднюю Ночь ничего не случится ❗️Но безусловно, на столе не должно быть ВСЕ с майонезом. Ищите баланс! ❤️Признавайтесь, кто готовит на 31 декабря оливье или селедку под шубой? Ставьте + в комментарии 😊

Публикация от Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог рассказала, как можно избавиться от целлюлита, и что для этого необходимо делать.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Альбина Комиссарова
Теги
похудение питание диета Новый Год-2020
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Для тех, кто не в теме. В классическом майонезе 80% растительного масла (подсолнечного). За счет эмульгирования(врабатывания) масла в смесь, достигается высокая плотность(густота) майонеза. Если вам предлагают низкокалорийный майонез, то плотность достигается за счет введения в продукт стабилизатора (модифицированного крахмала). Так, что чудес не бывает. Хотите получить из двух зол меньшее, употребляйте жирный майонез и не верьте в маркетинговый обман.
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