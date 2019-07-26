"Весила почти 80 кг, и это был кошмар": Бейонсе поделилась секретом быстрого похудения

Всемирно известная певица Бейонсе рассказала, как ей удалось похудеть и привести себя в форму после рождения двойняшек.

Так, подробностями она поделилась в ролике, который опубликовала на своем YouTube-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Доброе утро. Сейчас пять часов утра, и это мой первый день репетиции. Какой кошмар: я вешу почти 80 килограммов. Предстоит долгий путь, но я справлюсь с этим", — сказала Бейонсе в начале видео отметив, что собирается привести себя в форму к выступлению на фестивале Coachella. Она также призналась, что после рождения детей чувствовала, что ее тело ей не принадлежит.

Бейонсе Фото из Instagram

Бейонсе Фото из Instagram

Бейонсе Фото из Instagram

Новости Раскрыт секрет похудения силой мысли

По словам Бейонсе, избавиться от лишнего веса ей удалось благодаря программе 22 Days Nutrition, которую придумал ее друг — физиолог и тренер Марко Борхес. Исполнительница в течение 44 дней придерживалась этой диеты, которая подразумевала обилие продуктов растительного происхождения и полный отказ от мяса.

Бейонсе Фото из Instagram

Бейонсе Фото из Instagram

Кроме того, она активно занималась спортом, включая в свой план тренировок кроссфит и занятия по растяжке. По словам Борхеса, такой рацион питания обеспечил певице энергию и хорошие настроение, а также помог похудеть к появлению на Coachella.

Бейонсе Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Бейонсе обвинили в "экстремальном ведьмовстве". Это сделала бывшая барабанщица певицы, потребовав выдать запрет на приближение.

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