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Украинская Барби показала подкаченные ягодицы и пресс: откровенные фото

2.7тЧитать новость на украинском

Знаменитая одесситка Валерия Лукьянова, которую называют "украинской живой куклой Барби", продолжает хвастать фигурой в соцсетях.

Она опубликовала фото, где показывает свою тонкую талию и кубики пресса.

Также одесская Барби активно пытается заработать деньги, потому что многие ее откровенные фото и видео сопровождаются рекламой средств для похудения.

instagram.com/valeria_lukyanova21

При этом Валерия Лукьянова привлекает пользователей откровенным контентом - возле рекламных объявлений публикуются видео, где можно рассмотреть ягодицы Барби и ее фигуру.

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Все чаще стали появляться фото в купальниках и открытых нарядах.

Сегодняшний интересный случай из личного опыта- лишний раз доказал мне, как легко решать любую проблему!!!! Для начала важна сама реакция, а потом дальнейшее решение. Самое главное не воспринимать проблему, как проблема. И не называть даже это слово. В уме себе сказать- это лишь маленькое недоразумение, которое очень скоро решится. Вот как правильно думать))))! Я ради интереса так себя и настроила, и что вы думаете, ровно через 2 часа все было решено намного более наилучшим для меня образом, чем я могла и мечтать. Вот оно- правильное программирование реальности! Надо уметь выходить из любой ситуации победителем, и что самое важное- бЫСТРО!!!))))) Порой люди совершают ошибки, чем задерживают в своем реале любую неудачу. Они начинают думать за что это им, и приукрашивать, надумывать проблемы. Чем раскручивают события в негативном для себя ключе. А надо перестать об этом думать и быстро действовать, отбросив лень и все планы, все силы кинуть на быстрое решение задачи а не заниматься соплями и философскими мыслями на тему- оооо за что это мне? Когда ты четко и технично действуешь- то ты являешься Творцом. Ты знаешь как и что решить, и какие у тебя права в этой реальности. Это уже уровень. #реальность #маг #ведьма #магия #разум #сознание #дух #эволюция #знак #magic #elves #elfa #angelgirl #aliengirl #spirit

Допис, поширений Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21)

instagram.com/valeria_lukyanova21

instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее OBOZREVATEL писал, что Барби порадовала своих поклонников пикантным снимком. На фото девушка изображена полностью обнаженной в душе.

Персона
Одесская Барби (Валерия Лукьянова)
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