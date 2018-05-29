Украинская Барби показала подкаченные ягодицы и пресс: откровенные фото

Знаменитая одесситка Валерия Лукьянова, которую называют "украинской живой куклой Барби", продолжает хвастать фигурой в соцсетях.

Она опубликовала фото, где показывает свою тонкую талию и кубики пресса.

Также одесская Барби активно пытается заработать деньги, потому что многие ее откровенные фото и видео сопровождаются рекламой средств для похудения.

instagram.com/valeria_lukyanova21

При этом Валерия Лукьянова привлекает пользователей откровенным контентом - возле рекламных объявлений публикуются видео, где можно рассмотреть ягодицы Барби и ее фигуру.

Все чаще стали появляться фото в купальниках и открытых нарядах.

instagram.com/valeria_lukyanova21

instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее OBOZREVATEL писал, что Барби порадовала своих поклонников пикантным снимком. На фото девушка изображена полностью обнаженной в душе.