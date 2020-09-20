Выяснилось новое свойство фисташек, способствующее похудению

Ученые из Калифорнийского университета, США, установили, что регулярное употребление фисташек способствует похудению и снижению кровяного давления.

Как сообщает La Vanguardia, к такому выводу исследователи пришли благодаря эксперименту с участием нескольких десятков добровольцев.

Так, половина испытуемых в течение четырех месяцев употребляла немногим более 40 граммов фисташек без добавок каждый день. Также все участники исследования получили рекомендации по способам увеличения физических нагрузок и питанию с учетом ограничения калорийности.

В результате все подопытные похудели на 5% от своего первоначального веса, снизив также процент жира на талии.

При этом те, кто ел фисташки, имели дополнительные преимущества. У них ученые отметили снижение систолического и диастолического артериального давления, антиоксидант лютеин, альфа-каротин и бета-каротин в более высоких концентрациях в крови, а также более здоровое соотношение ненасыщенных жирных кислот к насыщенным.

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