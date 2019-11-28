Так ли хороши безуглеводные диеты, как о них говорят

Как правильно питаться, чтобы снизить вес? В этой статье мы хотим рассказать о безуглеводных диетах. Вместе с Натальей Ладынской, фитнес-директором киевского фитнес-клуба BODYART / FITNESS, разбираемся, как действуют безуглеводные диеты, почему они считаются эффективными и неэффективными одновременно, а также полезно ли их придерживаться.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

В чем суть безуглеводных диет

Рацион безуглеводных диет построен на продуктах, в составе которых нет углеводов. Углеводы — это органические вещества, которые являются источником энергии для организма. Углеводы бывают простыми и сложными. Простые углеводы быстро усваиваются организмом, а сложные — медленно. Картофельный крахмал, виноград и виноградные вина, бананы, шлифованный рис, манная крупа, пшеничная мука — продукты, которые содержат большое количество простых углеводов. Крупы желтого и коричневого цвета, батат, макароны из твердых сортов пшеницы — сложные углеводы.

Суть безуглеводных диет состоит в отказе от любых видов углеводов, как простых, так и сложных. Как правило, в безуглеводной диете преобладают продукты с высоким содержанием белка, клетчатки, растительных и животных жиров. Например, мясо птицы, рыбы, творог, авокадо, орехи, листовые салаты, капуста, огурцы.

Какой эффект дают безуглеводные диеты

Безуглеводная диета всегда выглядит заманчиво, потому что в первые ее недели наблюдается резкое и весьма впечатляющее снижение веса. Но потом по мере привыкания к такому рациону, организм адаптируется, и похудение практически не происходит. И к тому же длительное соблюдение такой диеты опасно для здоровья.

Почему безуглеводные диеты неэффективны

При отсутствии в рационе углеводов в организме замедляется обмен веществ. Организм экономит энергию — калории, а также впадает в анабиоз — временное замедление или прекращение жизненных процессов в организме. Также со временем появляется апатия, слабость, быстрая утомляемость.

При длительной безуглеводной диете у девушек наступает аменорея — прекращение менструаций. И что самое важное, после возвращения к привычному рациону питания происходит быстрое увеличение веса, который будет трудно снизить из-за перестройки организма.

Стоит ли придерживаться безуглеводной диеты?

Мы в BODYART / FITNESS считаем, что рацион питания должен быть сбалансированным и включать все важные продукты, в том числе и с содержанием углеводов. Независимо от того, занимаетесь ли вы спортом или нет, рекомендуем питаться правильно, а не томить себя диетами.

В вашем рационе должны присутствовать белки, жиры, углеводы. Хороший и длительный эффект для похудения дают грамотные манипуляции с процентным соотношением этих веществ в рационе.

Если вы хотите изменить свое тело, повысить тонус мышц и уменьшить вес, приходите в BODYART / FITNESS тренироваться по фитнес-программе "Тонус". Это 8-недельная программа тренировок, которая включает 16 персональных занятий с тренером, 8 занятий в группах и сеансы массажа.

Также во время программы тренеры составляют индивидуальный дневник питания для участников, который построен на сбалансированном питании. Это отличная возможность постепенно и без чрезмерных нагрузок улучшить физическую форму и научиться питаться правильно с пользой для здоровья и фигуры.

Автор: Анастасия Шитлюк

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!