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/Диета и фитнес

"Становишься очень худой": Тодоренко раскрыла секрет идеальной фигуры после родов

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Украинская телеведущая Регина Тодоренко раскрыла секрет идеальной фигуры после родов.

Так, подробностями она поделилась в интервью с Teleprogramma. "Во время беременности нужно заниматься той практикой, которой ты занималась до, — будь то фитнес, силовая гимнастика или бег. Но важно не переусердствовать. Я занималась йогой и продолжаю ею заниматься... Еще важны гены — женщины в нашей семье всегда быстро восстанавливались", — рассказала Регина.

"Становишься очень худой": Тодоренко раскрыла секрет идеальной фигуры после родов

Регина Тодоренко после рождения первенца

Фото: instagram/reginatodorenko

"Становишься очень худой": Тодоренко раскрыла секрет идеальной фигуры после родов

Регина Тодоренко после рождения первенца

Фото: instagram/reginatodorenko

"Становишься очень худой": Тодоренко раскрыла секрет идеальной фигуры после родов

Регина Тодоренко во время беременности

Фото: instagram/reginatodorenko

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Также ведущая добавила, что важным моментом в восстановлении фигуры после родов является грудное вскармливание.

"Женщина, мне кажется, быстро худеет, потому что все в организме работает на выработку молока. Все соки выжимаются. И также важно правильное питание: я полностью исключила жареное, копчености и солености. Если три месяца этого не ешь, то становишься очень худой", — подытожила Тодоренко.

"Становишься очень худой": Тодоренко раскрыла секрет идеальной фигуры после родов

Регина Тодоренко после рождения первенца

Фото: instagram/reginatodorenko

"Становишься очень худой": Тодоренко раскрыла секрет идеальной фигуры после родов

Регина Тодоренко после рождения первенца

Фото: instagram/reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко поделилась пикантным снимком и похвасталась стройной фигурой после рождения первенца.

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Персона
Регина Тодоренко
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