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/Диета и фитнес

Сколько воды в день нужно пить: раскрыт секрет

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Для нормального функционирования организма нужно выпивать не менее пяти стаканов не холодной воды в течение дня.

Об этом рассказала известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко на своей странице в Instagram, посоветовав начинать свой день именно с этого занятия.

Сколько воды в день нужно пить: раскрыт секрет

Gustavo Scafeli / unsplash

"Доброе утро! Стаканчик чистой воды не забудьте утром. И не менее еще 5 стаканов не холодной воды за день! Если у вас отеки утром после сна, то не пейте воду позднее, чем за 2-3 часа до сна, и обратите внимание, сколько соленого едите, нет ли недостатка в чистой воде в течении дня", – рассказала Луценко.

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Она добавила, что во время спортивной нагрузки, чем больше человек потеет, тем больше ему нужно пить воды. При чем делать это нужно мелкими глотками.

"Поливайте себя не менее заботливо, чем заботитесь о политых любимых цветах", – резюмировала она.

Сколько воды в день нужно пить: раскрыт секрет

Bit Cloud / unsplash

Доброе утро! Стаканчик чистой воды не забудьте утром 😘👌🏻 и не менее ещё 5 стаканов не холодной воды за день! ⠀ Если у вас отеки утром после сна, то не пейте воду позднее , чем за 2-3 часа до сна и обратите внимание сколько солёного едите, нет ли недостатка в чистой воде в течении дня 🙌🏻 ⠀ Если тренируетесь, то, чем больше потеете, тем больше пейте. Мелкими глотками. ⠀ P.S. Поливайте себя не менее заботливо, чем заботитесь о политых любимых цветах 🌱

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анита Луценко рассказала, что сахар убивает красоту и молодость. Она также предоставила упражнения для похудения можно делать дома.

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Персона
Анита Луценко
Место
Украина
Теги
здоровьеКрасотадиета
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