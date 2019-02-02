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/Диета и фитнес

Сколько спать, чтобы похудеть: стало известно оптимальное время

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Недостаток сна пагубно влияет не только на состояние здоровья, но и на фигуру, потому отдыхать ночью нужно не менее 8 часов.

Об этом рассказала на своей странице в Instagram известный украинский диетолог Светлана Фус, уточнив, недосып нарушает выработку массы гормонов, отвечающих за насыщение и вес.

"Полноценный сон очень важен не только для здоровья, но и для стройности вашей фигуры. Сон является одним из элементов здорового образа жизни. Недосып нарушает работу гормонов, в том числе грелина (этот гормон отвечает за голод), лептина (отвечающий за насыщение). Нехватка сна влияет на эти гормоны таким же образом, как и недостатки в режиме питания", – пояснила диетолог.

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По ее словам, недосыпание также нарушает выработку мелатонина, низкий уровень которого увеличивает риски лишнего веса на 40-60%.

"Поэтому наш сон должен длиться не менее 8 часов. Недостаточный сон, менее 7 часов, увеличивает риск ожирения, диабета, ишемической болезни или инсульта. Это негативно влияет на когнитивную функцию мозга и увеличивает количество ошибок в работе", – резюмировала Фус.

Полноценный сон очень важен не только для здоровья, но и для стройности вашей фигуры. 👌👌👌 Сон является одним из элементов здорового образа жизни. Недосып нарушает работу гормонов, в том числе грелина (этот гормон отвечает за голод), лептина (отвечающий за насыщение). Нехватка сна влияет на эти гормоны таким же образом, как и недостатки в режиме питания. Кроме этого, недосыпание нарушает выработку гормона сна – мелатонина. Его низкий уровень в крови увеличивает риски лишнего веса на 40-60%! ☝☝☝ Поэтому наш сон должен длиться не менее 8 часов. Недостаточный сон, менее 7 часов, увеличивает риск ожирения, диабета, ишемической болезни или инсульта. Это негативно влияет на когнитивную функцию мозга и увеличивает количество ошибок в работе. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Допис, поширений Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала об опасности "голодной" диеты для организма и веса.

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Персона
Светлана Фус
Место
Украина
Теги
диетаздоровьеКрасота
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