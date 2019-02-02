Сколько спать, чтобы похудеть: стало известно оптимальное время

Недостаток сна пагубно влияет не только на состояние здоровья, но и на фигуру, потому отдыхать ночью нужно не менее 8 часов.

Об этом рассказала на своей странице в Instagram известный украинский диетолог Светлана Фус, уточнив, недосып нарушает выработку массы гормонов, отвечающих за насыщение и вес.

"Полноценный сон очень важен не только для здоровья, но и для стройности вашей фигуры. Сон является одним из элементов здорового образа жизни. Недосып нарушает работу гормонов, в том числе грелина (этот гормон отвечает за голод), лептина (отвечающий за насыщение). Нехватка сна влияет на эти гормоны таким же образом, как и недостатки в режиме питания", – пояснила диетолог.

По ее словам, недосыпание также нарушает выработку мелатонина, низкий уровень которого увеличивает риски лишнего веса на 40-60%.

"Поэтому наш сон должен длиться не менее 8 часов. Недостаточный сон, менее 7 часов, увеличивает риск ожирения, диабета, ишемической болезни или инсульта. Это негативно влияет на когнитивную функцию мозга и увеличивает количество ошибок в работе", – резюмировала Фус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала об опасности "голодной" диеты для организма и веса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!