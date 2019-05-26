Шаурму — можно: найден способ есть все и не толстеть

Чтобы есть все и не толстеть, необходимо не пропускать приемы пищи.

Во-первых, в день должно быть не менее трёх приёмов пищи. При этом в течение дня допускается несколько перекусов, которые необходимы для того, чтобы восполнить запасы энергии и утолить чувство голода до следующего полноценного приёма пищи, пишут Риа Новости.

Главное — начинать день с завтрака и не заменять его несколькими чашками кофе, считает эндокринолог Майра Рау.

Кроме того, о рационе на следующий день лучше всего подумать заранее. Это поможет в соблюдении сбалансированного питания. Такого мнения придерживается главный врач клиники "Питание и здоровье" Дарья Русакова.

Что касается перекусов, то для них, по мнению диетологов, отлично подойдут кисломолочные продукты без сахара, а также несладкие фрукты и овощи. Однако и среди фастфуда в случае необходимости можно найти полезные блюда. Как считает врач-диетолог Сергей Обложко, шаурма — образец быстрого перекуса, который не только не навредит фигуре, но и обеспечит организм полезными ингредиентами.

Диета Леди

"Правильный бутерброд для контроля веса и здоровья: отрубной хлеб, мягкий творог вместо масла, кусок буженины или курицы и болгарский перец. Всё необходимое — и белок, и углевод, и клетчатка", — советует диетолог.

Кроме того, эксперты включают в рейтинг самых коварных продуктов мороженое и сладкие йогурты. Вместо них лучше отдать предпочтение замороженным ягодам и свежевыжатым сокам. Из-за высокого содержания сахара польза белка становится ничтожной. Не способствуют похудению мюсли, кукурузные хлопья и крупы, а также цельное молоко.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа диета, снижающая риск смерти от рака.

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