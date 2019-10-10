Самая толстая женщина России похудела на 100 кг: фото до и после

Жительница Волгограда Наталья Руденко, которая признана самой толстой женщиной России, похудела на 100 кг. Женщина весила 267 килограммов.

Сбросить 100 кг ей удалось за 12 месяцев, пишет издание TopNews.

Наталья Руденко

До похудения Наталья с трудом обслуживала себя и передвигалась по квартире, где под ней прогибались полы, и почти не выходила на улицу.

Наталья Руденко до похудения topnews.ru

Наталья Руденко весила 267 кг topnews.ru

Руденко до того, как похудела topnews.ru

Женщине сделали операцию по уменьшению желудка.

Наталья Руденко с мужем Скриншот из видео

Наталья Руденко после похудения на 100 кг Скриншот из видео

Сейчас ее вес составляет 176 килограммов. Руденко планирует похудеть еще на 100 кг, чтобы родить ребенка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный визажист Гоар Аветисян, которая похудела на 43 килограмма, рассказала как ей удалось скинуть лишний вес. Так, девушка отказалась от множества продуктов. Она отметила, что первые 10 кг "ушли" буквально за 10 дней.

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