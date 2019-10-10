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10 октября • обновлено в 13:57
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Самая толстая женщина России похудела на 100 кг: фото до и после

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Жительница Волгограда Наталья Руденко, которая признана самой толстой женщиной России, похудела на 100 кг. Женщина весила 267 килограммов.

Сбросить 100 кг ей удалось за 12 месяцев, пишет издание TopNews.

Наталья Руденко

Наталья Руденко

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До похудения Наталья с трудом обслуживала себя и передвигалась по квартире, где под ней прогибались полы, и почти не выходила на улицу.

Наталья Руденко до похудения

Наталья Руденко до похудения

topnews.ru

Наталья Руденко весила 267 кг

Наталья Руденко весила 267 кг

topnews.ru

Руденко до того, как похудела

Руденко до того, как похудела

topnews.ru

Женщине сделали операцию по уменьшению желудка.

Наталья Руденко с мужем

Наталья Руденко с мужем

Скриншот из видео

Наталья Руденко после похудения на 100 кг

Наталья Руденко после похудения на 100 кг

Скриншот из видео

Сейчас ее вес составляет 176 килограммов. Руденко планирует похудеть еще на 100 кг, чтобы родить ребенка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный визажист Гоар Аветисян, которая похудела на 43 килограмма, рассказала как ей удалось скинуть лишний вес. Так, девушка отказалась от множества продуктов. Она отметила, что первые 10 кг "ушли" буквально за 10 дней.

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Место
Россия
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