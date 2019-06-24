Популярный в России комик поправился на 30 кг: фото до и после

Популярный российский комик, участник шоу "6 кадров" 53-летний Эдуард Радзюкевич поправился на 30 килограмм. По словам артиста, он чувствует себя вполне комфортно и не собирается худеть.

Он отметил, что набрал вес из-за того, что бросил курить, пишет "TOP News".

Эдуард Радзюкевич РИА Новости

"Не переживайте. Я набрал вес, потому что бросил курить. Целый 31 год не вынимал эту соску изо рта, но в какой-то момент со мной произошло, не побоюсь этого слова, чудо. Вдруг понял, что вот уже пять дней не курю. Честное слово, не знаю, как это случилось! Так и завязал… И, не поверите, не тянет. Единственное – поправился на 30 килограммов, но меня это не напрягает. Худеть пока не планирую", - рассказал артист.

Эдуард Радзюкевич chuvatkina.d

Эдуард Радзюкевич СтарХит

Эдуард Радзюкевич Afisha.ru

"Дорогие мои, но я уже не тот мальчик с экранов, которому тридцать лет. Я взрослый мужчина. Меня мой вес полностью устраивает и проблем со здоровьем, связанных с ним нет. Сердце в норме!", – заявил артист.

Радзюкевич поправился после того, как бросил курить nazmetova.ru

Эдуард Радзюкевич набрал 30 кг Peoples.ru

Эдуард Радзюкевич на телешоу Амур.инфо

Эдуард Радзюкевич на спектакле КП

Как ранее писал OBOZREVATEL, похудевшая на 63 килограмма австралийка Джозефин Десгранд рассказала о простом трюке, который помог ей сбросить вес. Девушка весила 120 килограммов и страдала из-за одержимости сладким.

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