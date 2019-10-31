Не газировка: назван самый вредный продукт в мире

Самым вредным продуктом в мире назвали мясо. По словам исследователей, вредит оно не только организму человека, но и оказывает негативное влияние на окружающую среду.

К такому выводу пришли ученые из британского Оксфорда и американской Миннесоты в ходе исследований. Об этом пишет PNAS.

Во время исследований учитывались уже выявленные свойства продуктов и их способность влиять на развитие различных патологий. Также во внимание взяли тот факт, что около трети парниковых газов в атмосфере составляют выбросы сельского хозяйства, 40% суши отведено под пашни, а 70% воды приходится именно на аграрный сектор.

Показателем стал индекс AREI, с помощью которого исследователи подсчитали, какой вред наносит окружающей среде одна порция того или иного продукта, и выявили самую "опасную" еду. Так, цельнозерновые злаки и также фрукты, овощи, орехи и оливковое масло набрали менее 4 единиц из 100 на порцию, а рыба, курица и молочные продукты получили от 14 пунктов.

Самый высокий индекс получило необработанное мясо – 73 единицы, обработанное – 37. Газировка, которую по-праву признают чрезвычайно вредной для организма человека, набрала лишь 0,95 балла.

Продуктовая корзина Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала продукты, которые могут вызвать опасные болезни.

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