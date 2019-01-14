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/Диета и фитнес

Назван продукт, способный продлить жизнь

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Исследователи из университета Отаго в Новой Зеландии определили, что продукты, богатые клетчаткой способны продлить жизнь человека.

Как сообщает BBC.com, люди должны есть не менее 25 г клетчатки в день. Это снижает вероятность сердечных приступов и инсультов, а также таких заболеваний, как диабет 2 типа. Кроме того, ежедневное употребление этого сложного углевода помогает сбросить вес.

Назван продукт, способный продлить жизнь

Фото: dushadevushki.me

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Отмечается, что клетчатка способствует здоровому пищеварению и выводит из организма отходы. Она содержится в фруктах, овощах, орехах, семенах, хлебе и пасте, в которых используются цельные зерна и некоторых хлопьях для завтрака.

Назван продукт, способный продлить жизнь

Фото: BBC.com

Также эксперты утверждают, если перевести 1000 человек с диеты с низким содержанием клетчатки (менее 15 г) на диету с высоким содержанием клетчатки (25-29 г), то это предотвратит 13 смертей.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский врач-диетолог Майкл Мосли назвал средиземноморскую диету самой эффективной. По словам диетолога, этот тип питания помогает не только сбросить лишний вес, но и укрепляет здоровье.

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