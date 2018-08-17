На велосипеде и в мини-шортах: 65-летняя жена Макрона удивила фигурой

Первая леди Франции 65-летняя Бриджит Макрон удивила фигурой. Для велопрогулки она выбрала наряд в виде коротких шорт и футболки свободного кроя.

Пользователи сети оценили стройные ноги жены французского президента. Фото разместило издание Feedimo.

Но, кроме стройных ног Бриджит Макрон, пользователи сети заметили еще и ее велосипед марки "Peugeot", который стоит 4500 евро.

Новости Первая леди Франции Бриджит Макрон удивила выбором наряда на Неделе высокой моды

Как ранее писал OBOZREVATEL, Мелания Трамп и Бриджит Макрон на самите НАТО продемонстрировали стильные образы. Для выхода в свет первая леди США выбрала синее платье от Calvin Klein за одну тысячу долларов и туфли от Christian Louboutin. Макрон появилась на публике в белом костюме с металлической фурнитурой от Louis Vuitton, состоящем из жакета и короткой юбки.