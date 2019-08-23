Мало есть и всевозможные диеты: названы самые распространенные ошибки при похудении

Ускорение обмена веществ, которое влияет на похудение, зависит от многих факторов, которые зачастую не выполняются по незнанию.
Как разогнать метаболизм и быть здоровым написала в своем Instagram диетолог Инна Забияка, уточнив, что часто люди допускают распространенные ошибки.
"Метаболизм или обмен веществ – это способность нашего организма переваривать пищу в энергию для поддержания жизнедеятельности. Метаболизм начинается с пищеварения и заканчивается дыханием во время сна. Даю вам чек-лист типичных ошибок", – написала она.
Как разогнать метаболизм
Фото: fitnesmagazin.ru
По ее словам, замена чистой воды кофе, чаем или сладкой жидкостью никак не повлияет в лучшую сторону на метаболизм. Организм приспосабливается и замедляет обмен веществ, чтобы сохранить больше влаги и уменьшить ее потери. Потому пить нужно больше чистой воды.
"Самая, на мой взгляд, распространенная ошибка – мало и редко есть. Или "пухнуть" с голоду, не путаем с умеренными порциями! Самый эффективный способ запустить свой метаболизм – начать питаться дробно: 3 основных приема пищи и 1-2 перекуса при необходимости", – добавила она.
Более того, среди ошибок также является отказ от завтрака. Дело в том, что это самый важный прием пищи, который дает мощный заряд обмену веществ. Но полезный завтрак не должен состоять из бутерброда с колбасой.
Завтрак обязателен для похудения
pixabay
"Недостаток полезной клетчатки и сырых овощей в рационе. Обмен веществ будет лучше, если ваш кишечник чист. А также очень полезны регулярные детокс-дни. Еще одна суперошибка – всевозможные диеты. Они приносят вред здоровью и краткосрочный результат. Вес зачастую набирается в кратчайшие сроки и даже больше исходного, а метаболизм замедляется очень сильно. Плюс ко всему проблемы со здоровьем, особенно от белковых диет", – добавила диетолог.
Кроме того, спорт и его отсутствие также не влияют существенно на обмен веществ. Если вес не уходит, диетолог советует пересмотреть нагрузку.
Спорт для похудения
pixabay
"Лучше измерите тренинг с привычного, попробуйте поиграть с интенсивностью и количеством занятий. А если вы вообще не занимались спортом, то включите пешие прогулки в свой режим дня и увидите разницу. Недостаток омега-3 жиров. Включите в свое меню такие продукты, как: растительные масла (льняное, конопляное), рыбу, орехи (в том числе грецкие), авокадо, семена чиа. Незаменимые кислоты омега-3 помогают регулировать уровень гормона лептина, влияющего на скорость сжигания жира", – добавил она.
Также диетолог напомнила о том, что для нормального метаболизма обязательно нужно спать в нормальных количествах и отдыхать.
КАК РАЗОГНАТЬ МЕТАБОЛИЗМ? ⠀ Метаболизм или обмен веществ - это способность нашего организма переваривать пищу в энергию для поддержания жизнедеятельности. Метаболизм начинается с пищеварения и заканчивается дыханием во время сна. ⠀ ✔️Даю вам чек-лист типичных ошибок: ⠀ 🚫 вода, а точнее употребление недостаточного ее количества, замена воды на кофе/ чай ( а возможно и с сахаром). Организм приспосабливается и замедляет обмен веществ, чтобы сохранить больше жидкости и уменьшить ее потери. Поэтому пейте больше чистой и качественной воды. ⠀ 🚫 и самая, на мой взгляд, распространённая ошибка - мало и редко есть. Или ‘ пухнуть’ с голоду, не путаем с умеренными порциями! Самый эффективный способ запустить свой метаболизм- начать питаться дробно: 3 основных приема пищи и 1-2 перекуса при необходимости. ⠀ 🚫 отказ от завтрака - завтрак самый важный приём пищи и от него нельзя отказываться ни в коем случае. Именно он даёт мощный заряд нашему обмену веществ. Но не забываем, что бутер с колбаской - это не вариант полезного завтрака. ⠀ 🚫 недостаток полезной клетчатки и сырых овощей в рационе. Обмен веществ будет лучше, если ваш кишечник чист. А также очень полезны регулярные детокс-дни. ⠀ 🚫 ещё одна суперошибка - всевозможные диеты. Они приносят вред здоровью и краткосрочный результат. Вес зачастую набирается в кратчайшие сроки и даже больше исходного, а метаболизм замедляется очень сильно. Плюс ко всему проблемы со здоровьем, особенно от белковых диет. ⠀ 🚫 спорт или его отсутствие. Если вы занимаетесь спортом, а вес не уходит, то попробуйте пересмотреть нагрузку. Возможно, она слишком большая или маленькая. Лучше измерите тренинг с привычного, попробуйте поиграть с интенсивностью и количеством занятий. А если вы вообще не занимались спортом, то включите пешие прогулки в свой режим дня и увидите разницу. ⠀ 🚫недостаток омега-3 жиров. Включите в своё меню такие продукты как: растительные масла ( льняное, конопляное), рыбу, орехи ( в том числе грецкие), авокадо, семена чиа. Незаменимые кислоты омега-3 помогают регулировать уровень гормона лептина, влияющего на скорость сжигания жира. ⠀ 🚫сон - недостаток сна и отдыха приводят к замедленному обмену веществ. Листайте влево👉
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