Мало есть и всевозможные диеты: названы самые распространенные ошибки при похудении

Ускорение обмена веществ, которое влияет на похудение, зависит от многих факторов, которые зачастую не выполняются по незнанию.

Как разогнать метаболизм и быть здоровым написала в своем Instagram диетолог Инна Забияка, уточнив, что часто люди допускают распространенные ошибки.

"Метаболизм или обмен веществ – это способность нашего организма переваривать пищу в энергию для поддержания жизнедеятельности. Метаболизм начинается с пищеварения и заканчивается дыханием во время сна. Даю вам чек-лист типичных ошибок", – написала она.

Как разогнать метаболизм Фото: fitnesmagazin.ru

По ее словам, замена чистой воды кофе, чаем или сладкой жидкостью никак не повлияет в лучшую сторону на метаболизм. Организм приспосабливается и замедляет обмен веществ, чтобы сохранить больше влаги и уменьшить ее потери. Потому пить нужно больше чистой воды.

"Самая, на мой взгляд, распространенная ошибка – мало и редко есть. Или "пухнуть" с голоду, не путаем с умеренными порциями! Самый эффективный способ запустить свой метаболизм – начать питаться дробно: 3 основных приема пищи и 1-2 перекуса при необходимости", – добавила она.

Более того, среди ошибок также является отказ от завтрака. Дело в том, что это самый важный прием пищи, который дает мощный заряд обмену веществ. Но полезный завтрак не должен состоять из бутерброда с колбасой.

Завтрак обязателен для похудения pixabay

"Недостаток полезной клетчатки и сырых овощей в рационе. Обмен веществ будет лучше, если ваш кишечник чист. А также очень полезны регулярные детокс-дни. Еще одна суперошибка – всевозможные диеты. Они приносят вред здоровью и краткосрочный результат. Вес зачастую набирается в кратчайшие сроки и даже больше исходного, а метаболизм замедляется очень сильно. Плюс ко всему проблемы со здоровьем, особенно от белковых диет", – добавила диетолог.

Кроме того, спорт и его отсутствие также не влияют существенно на обмен веществ. Если вес не уходит, диетолог советует пересмотреть нагрузку.

Спорт для похудения pixabay

"Лучше измерите тренинг с привычного, попробуйте поиграть с интенсивностью и количеством занятий. А если вы вообще не занимались спортом, то включите пешие прогулки в свой режим дня и увидите разницу. Недостаток омега-3 жиров. Включите в свое меню такие продукты, как: растительные масла (льняное, конопляное), рыбу, орехи (в том числе грецкие), авокадо, семена чиа. Незаменимые кислоты омега-3 помогают регулировать уровень гормона лептина, влияющего на скорость сжигания жира", – добавил она.

Также диетолог напомнила о том, что для нормального метаболизма обязательно нужно спать в нормальных количествах и отдыхать.

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