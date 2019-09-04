Легкий способ похудеть: модель раскрыла неожиданный секрет

Бывшая участница американской поп-группы Pussycat Dolls и модель Эшли Робертс раскрыла секрет своей идеальной фигуры.

По словам 37-летней артистки, она держит себя в форме благодаря пицце и другой пище, которую принято считать вредной для фигуры, пишет The Sun.

"Я стараюсь жить в балансе. Если вы впадаете в крайности, то не сможете долго продержаться. Я знаю, что важно правильно питаться, потому что это дает энергию нашему организму, но также я считаю, что нужно съедать одну пиццу в неделю, чтобы поддерживать баланс", — пояснила Робертс.

Она отметила, что всегда ест то, что хочет.

"Если мне хочется пиццы, то я просто иду и наслаждаюсь ей. В процессе я не ругаю себя, а просто получаю удовольствие и отпускаю все мысли. Я верю, что так пища даже лучше переваривается", — уточнила модель.

Кроме того, она призналась, что настолько сильно любит пиццу, что даже сняла специальное шоу о еде, в рамках которого отправилась на встречу с экспертом по пицце Скоттом Вайнером и изучила историю и традиции приготовления этого блюда.

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