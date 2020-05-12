Какие упражнения запрещено делать после 50 лет: топ-5

Люди, которые не занимаются спортом, ежегодно теряют мышечную массу и снижают качество костной. С возрастом накапливается жировая ткань, а физическая нагрузка держит ее на нормальном уровне. Однако не любая физическая нагрузка в зрелом возрасте принесет пользу.

Об упражнениях, которые могут быть опасны для людей старше 50 лет пишет Cosmopolitan.

Бикрам, или горячая йога

При высокой температуре и влажности человек в любом возрасте может почувствовать себя плохо. Но после 50 симптомы могут усиливаться из-за возрастных проблем сердечно-сосудистой системы.

Интенсивная интервальная тренировка

Интервальные высокоинтенсивные тренировки — лучший способ снизить уровень глюкозы в крови и сбросить лишние килограммы и висцеральный жир. Но после 50 лет слишком сложные физические нагрузки работают против вас.

Отжимания

Отжимания в классическом варианте эффективно тренируют руки, спину и корпус. Однако если у вас были травмы в верхнем отделе тела, откажитесь от этого упражнения. Хорошей альтернативой отжиманий от пола станут отжимания от стенки. Они намного безопаснее для костей и суставов.

Приседания

Приседания даже без дополнительного веса могут повредить коленные суставы, а после 50 лет колени становится более хрупкими.

Планка

Выполнение планки после 50 лет может привести к проблемам в поясничном отделе позвоночника. Врачи рекомендуют сделать выбор в пользу упражнений для пресса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

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