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Какие супы не стоит есть при похудении: советы диетолога

21.1т Читать материал на украинском

Диетолог Наталья Кошкина рассказала, какие супы лучше не есть при похудении.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Скажу сразу: суп не является обязательной частью рациона. Но вопрос актуален, потому как в нашей культуре принято его есть на обед, потом второе, потом компот. Если супы вам нравятся — употребляйте их, но, я советую ограничить некоторые виды: супы-пюре и холодные супы", — сказала Кошкина.

Какие супы не стоит есть при похудении: советы диетолога

Фото: Krasota.guru

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По словам диетолога, холодные супы дают "эффект МакДональдса". Поэтому после них снова скоро захочется есть.

"Когда вы едите гамбургер, запивая холодной газировкой, желудок начинает сокращаться. Гамбургер быстро проваливается, тогда вы с удовольствием заказываете еще один. В общем, съедаете больше. Так происходит и с холодными супами", — отметила Кошкина.

Какие супы не стоит есть при похудении: советы диетолога

Фото: 4allwomen.ru

Кроме того, она добавила, что от супов-пюре будет приблизительно такой же эффект, как и от холодных.

"Перемалывая их, часть работы ЖКТ выполняет блендер. А у вас снижается термический эффект пищи, или расход энергии на переваривание пище. Кроме того, за счет измельченной структуры вы быстрее почувствуете чувство голода. И то, и другое — не то, что вам нужно при снижении веса", — подытожила диетолог.

Какие супы не стоит есть при похудении: советы диетолога

Фото: gastronom.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Кошкина рассказала о главных ошибках, которые не дают похудеть.

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