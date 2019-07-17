Какие супы не стоит есть при похудении: советы диетолога

Диетолог Наталья Кошкина рассказала, какие супы лучше не есть при похудении.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Скажу сразу: суп не является обязательной частью рациона. Но вопрос актуален, потому как в нашей культуре принято его есть на обед, потом второе, потом компот. Если супы вам нравятся — употребляйте их, но, я советую ограничить некоторые виды: супы-пюре и холодные супы", — сказала Кошкина.

Фото: Krasota.guru

По словам диетолога, холодные супы дают "эффект МакДональдса". Поэтому после них снова скоро захочется есть.

"Когда вы едите гамбургер, запивая холодной газировкой, желудок начинает сокращаться. Гамбургер быстро проваливается, тогда вы с удовольствием заказываете еще один. В общем, съедаете больше. Так происходит и с холодными супами", — отметила Кошкина.

Фото: 4allwomen.ru

Кроме того, она добавила, что от супов-пюре будет приблизительно такой же эффект, как и от холодных.

"Перемалывая их, часть работы ЖКТ выполняет блендер. А у вас снижается термический эффект пищи, или расход энергии на переваривание пище. Кроме того, за счет измельченной структуры вы быстрее почувствуете чувство голода. И то, и другое — не то, что вам нужно при снижении веса", — подытожила диетолог.

Фото: gastronom.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Кошкина рассказала о главных ошибках, которые не дают похудеть.

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