Как режим питания влияет на похудение: диетолог дала ответ

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Режим питания в похудение — это улучшение скорости результата на 50%. При выстраивании режима и его выработке организм к каждому приему пищи готовится и происходит процесс выработки желудочного сока к определенному моменту. Как у собаки Павлова с лампочкой. То есть усвоение и переваривание пищи происходит быстрее, легче и полноценнее", — рассказала Усенко.

Фото: kaprizulka.mediasole.ru

Также диетолог добавила, что важно соблюдать промежутки между приемами пищи и как раз режим дает четкое понимание, сколько между ними прошло.

"Режим дает четкое понимание сколько прошло между какими приемами пищи. Маленькие промежутки нужны для тех, у кого есть нюансы с ЖКТ и их диетой предусмотрено. Для обычно здорового человека 4-4,5 часа — это хороший разрыв между приемами пищи, который даст правильную работу организма", — отметила Усенко.

Фото: ds103.centerstart.ru

Кроме того, эксперт посоветовала для старта выстраивания режима, начать отталкиваться от своего подъема. Так, завтрак должен быть в течение часа после подъема, а ужин — до 20:00.

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