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Как правильно питаться: советы диетолога

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Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как правильно питаться.

Советами она поделилась на своей странице в Instagram. "У каждого свой режим в течение дня, нет единого идеального. Но есть моменты, которые подходят почти всем и от них нужно отталкиваться: завтрак должен быть до 9 утра, ужин — до 20:00, а промежутки между приемами пищи от 3,5 до 5 часов", — написала Усенко.

Как правильно питаться: советы диетолога

Фото: icanworkout.me

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Также диетолог назвала идеальный график приема пищи.

"Идеальный день выглядит так: в 7:30-8:00 — завтрак; 11:30-12:00 — перекус; 15:00-15:30 — обед: 18:00-19:00 — ужин. Можно поменять местами перекус и обед, это не поменяет особо ситуацию, но для кого-то может быть более комфортно", отметила Усенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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