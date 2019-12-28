Как правильно питаться перед спортзалом: раскрыт секрет

Перед тренировкой в спортзале для эффективного похудения следует правильно питаться.

Известный диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в Instagram, что именно нужно употреблять, чтобы быть в форме.

"Что делать, если перед тренировкой вы чувствуете вялость и нехватку сил, а после сильно устаете? Вам не хватает углеводов, которые необходимы организму для эффективной тренировки. Под "углеводами", конечно же, подразумеваются сложные углеводы, а не пирожки и конфеты", – пояснила Фус.

По ее словам, отличным решением будет съесть за 30-40 минут перед тренировкой небольшую порцию каши из цельной крупы или макарон из твердых сортов муки, или кусочек цельнозернового хлеба. Углеводы придадут сил.

Что есть, чтобы быть в форме перед спортзалом pixabay

"Если после тренировки вы чувствуете усталость, то можно сразу же покушать. Тем более, что, если вы ели перед тренировкой за 2-2.5 часа, а сама тренировка длилась час, то скорее всего уже и пора", – добавила Фус.

По ее словам, можно съесть что-то белково-углеводное, например, рыбу / птицу + овощи + кашу. Можно добавить: фрукты / сухофрукты.

"Глюкоза-повышает уровень инсулина в крови и помогает белкам быстрее усваиваться. Главное, чтобы еда после тренировки не была жирной, иначе жир отправится прямиком в депо", – резюмировала диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фус рассказала, как нужно питаться, чтобы за новогодние праздники не набрать лишние килограммы.

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