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28 декабря • обновлено в 07:05
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/ Диета и фитнес

Как правильно питаться перед спортзалом: раскрыт секрет

1.1т
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Перед тренировкой в спортзале для эффективного похудения следует правильно питаться.

Известный диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в Instagram, что именно нужно употреблять, чтобы быть в форме.

"Что делать, если перед тренировкой вы чувствуете вялость и нехватку сил, а после сильно устаете? Вам не хватает углеводов, которые необходимы организму для эффективной тренировки. Под "углеводами", конечно же, подразумеваются сложные углеводы, а не пирожки и конфеты", – пояснила Фус.

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По ее словам, отличным решением будет съесть за 30-40 минут перед тренировкой небольшую порцию каши из цельной крупы или макарон из твердых сортов муки, или кусочек цельнозернового хлеба. Углеводы придадут сил.

Что есть, чтобы быть в форме перед спортзалом

Что есть, чтобы быть в форме перед спортзалом

pixabay

"Если после тренировки вы чувствуете усталость, то можно сразу же покушать. Тем более, что, если вы ели перед тренировкой за 2-2.5 часа, а сама тренировка длилась час, то скорее всего уже и пора", – добавила Фус.

По ее словам, можно съесть что-то белково-углеводное, например, рыбу / птицу + овощи + кашу. Можно добавить: фрукты / сухофрукты.

"Глюкоза-повышает уровень инсулина в крови и помогает белкам быстрее усваиваться. Главное, чтобы еда после тренировки не была жирной, иначе жир отправится прямиком в депо", – резюмировала диетолог.

Что делать, если перед тренировкой вы чувствуете вялость и нехватку сил, а после сильно устаете❓ ⠀ Вам не хватает углеводов, которые необходимы организму для эффективной тренировки❗ ⠀ Под "углеводами", конечно же, подразумеваются сложные углеводы, а не пирожки и конфеты.😊 ⠀ Поэтому, отличным решением будет съесть перед тренировкой (за 30-40 минут) небольшую порцию каши из цельной крупы или макарон из твердых сортов муки, или кусочек цельнозернового хлеба - углеводы придадут сил и вы сможете выложиться больше, а значит, потратите больше энергии! ⠀ Если после тренировки вы чувствуете усталость, то можно сразу же покушать. Тем более, что если вы ели перед тренировкой за 2-2.5 часа, а сама тренировка длилась час, то скорее всего уже и пора. ⠀ Это может быть что-то белково-углеводное (например, рыба/птица+овощи+каша). К этому приему пищи можно также добавить: ✔Фрукты/сухофрукты (во второй половине дня несладкие - киви, грейпфрут) ⠀ Глюкоза-повышает уровень инсулина в крови и помогает белкам быстрее усваиваться. Главное, чтобы еда после тренировки не была жирной, иначе жир отправится прямиком в депо. ⠀ Пишите в комментариях, у вас хватает энергии до, во время и после тренировки?

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фус рассказала, как нужно питаться, чтобы за новогодние праздники не набрать лишние килограммы.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Светлана Фус
Теги
спорт Фитнес похудение
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