Как полюбить свое тело: советы звездного тренера

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как полюбить свое тело.

Так, подробностями она поделилась на личной странице в Instagram. Во-первых, Анита порекомендовала делать зарядку каждое утро.

"Вы можете делать зарядку любую: Сурию, суставную гимнастику, "6", 12, 18 жемчужин", "око возражения", любой комплекс упражнений, пробежку — все равно. Это задаст вектор на весь день. Утром вложив силы в тело, вы будете уважительно к нему относиться", — написала фитнес-тренер.

Фото: Beauty.ua

Также Луценко отметила, что спортом нужно заниматься в удовольствие. И, конечно же, не забывать следить за осанкой и растягиваться.

"Не ломитесь за всем. Кому-то пилатес подходит, кому-то тренажерный или танцы и т. д. Но, что важно для всех: растягиваться и следить за осанкой", — добавила Анита.

Фото: alwaysbusymama.com

Кроме того, фитнес-тренер заявила, что нужно хвалить себя и верить в себя — тогда реально вообще все.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анита Луценко показала очень простое упражнение для похудения, которое действует сразу на несколько групп мышц.

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