Как похудеть без диет и голодовок: советы эксперта

Консультант по здоровому образу жизни, блогер Ольга Фомина рассказала, как похудеть без диет и голодовок.

Советами она поделилась с OBOZREVATEL. Так, в первую очередь эксперт порекомендовала записаться на курс массажа, банные процедуры и обертывания.

"Я обертывания делаю сама дома с использованием пищевой пленки и антицеллюлитного крема. Только обращайте внимание на противопоказания. Процедура не рекомендуются при кожных и гинекологических заболеваниях, варикозе, гипертонии, болезнях почек и сердца, а также в период беременности и кормления", — отметила Ольга.

Фото: icanworkout

Также эксперт посоветовала кушать трижды в день в одно и то же время. Кроме того, в течение дня пить чистую тепло-горячую воду. Ведь она улучшает пищеварение и очищает организм.

Фото: mygazeta.com

Что касается активностей, то Фомина отметила, что стоит делать зарядку. Она запускает обменные процессы с утра, разогревает суставы и оберегает от нелепых бытовых травм. Также эксперт порекомендовала забыть про лифт, гулять в обед и вечером, посещать тренажерный зал.

Фото: mlife.by

Кроме того, Ольга добавила, что ложиться спать нужно до полуночи, лучше в 22:00-23:00.

"Помните про злобные гормоны, которые провоцируют жор в течение дня, если вы не высыпаетесь? Так вот, это хороший стимул закончить свои дела пораньше и вовремя лечь спать", — отметила Фомина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог Светлана Фус поделилась основными правилами правильного питания, которые помогут эффективно похудеть и держать вес.

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