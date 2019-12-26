Как не поправиться в новогодние праздники: советы диетолога

Новогодние праздники приносят не только радость и отдых, но и лишние килограммы — особенно тем, кто не проводит каникулы на горнолыжном курорте.

Диетолог Светлана Макарова рассказала, как уберечь фигуру в разгар новогодних застолий. Об этом сообщает Letidor.

Подготовьтесь к праздничному застолью заранее

Если речь идет об ужине, то, по словам диетолога, начинать подготовку нужно с утра. Позавтракать важно не позднее, чем через два часа после пробуждения. Также до момента застолья нужно кушать низкокалорийные блюда и продукты. К примеру: овощные салаты и зелень, отварные овощные рагу, куриную грудку или нежирную говядину.

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Отдохните перед вечеринкой

Кроме того, диетолог порекомендовала поспать днем. Это важно не только, чтобы быть в хорошем настроении, но и чтобы не сорваться за праздничным столом. Ведь сон тоже принимает участие в снижении и наборе веса.

Фото: style.rbc.ru

Ешьте "умные" продукты

Также нужно выбирать салаты, которые могут наполнить желудок клетчаткой. Так вы сможете дольше сохранить ощущение сытости и не съесть лишнего.

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Меняйте калорийность праздничных блюд

Это легко можно сделать за счет заправок. Эксперт посоветовала заменить привычные соусы (например, калорийный майонез) уксусом, лимонным концентратом, фруктовыми соками, натуральным йогуртом, кефиром, сметаной, оливковым или льняным маслом.

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Внимательно относитесь к тому, что вы пьете

Диетолог также порекомендовала пить меньше магазинных соков и сладких газированных напитков. По ее словам, лучше сделать выбор в пользу морса и фруктовых коктейлей. Кроме того, Макарова посоветовала между блюдами пить воду и теплый чай.

Фото: tvc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как перестать есть сладкое.

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