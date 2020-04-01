Как не набрать вес, сидя дома на карантине: диетолог раскрыла секрет

Украинский диетолог Ольга Усенко рассказала, как правильно питаться на карантине, чтобы оставаться в форме.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Тут такое дело: все хотят питаться так, чтобы меньше заморачиваться над всем, что связано с питанием и быть в хорошей форме. Но как это сделать? Все очень просто, нужно всего лишь придерживаться нескольких пунктов", – написала Усенко.

Фото: liza.ua

По словам диетолога, нужно выпивать не менее 1,5 литров воды в день, есть фрукты и ягоды, а также добавить в свой рацион овощи.

"Начните свое утро с воды и выпивайте не менее 1,5 литров за день. Также ешьте фрукты и ягоды (кроме бананов) – 300 гр в день. Добавьте в свой рацион и овощи: их нужно употреблять от 400 до 600 грамм в сутки", – сказала Усенко.

Кроме того, она добавила, что свой рацион следует разбить на 4 приема пищи. А также посоветовала спать не меньше 7 часов в сутки, ведь нехватка ночного сна может привести к повышенной потребности в пище.

Фото: md-eksperiment.org

"Обязательно разбейте свой ежедневный рацион на 4 приема пищи. Завтракайте до 9:00 (можете ягоды и фрукты совмещать с чем-то жирненьким), а ужинайте – до 19:00. К примеру, сделайте себе на ужин легкий салат. Отбой у вас должен быть не позднее 23:00 и спать вы должны не менее 7 часов в сутки", – подытожила Усенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, как правильно заедать стресс.

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