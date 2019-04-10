Как худеть, не считая калорий: диетолог назвала лучший способ

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как похудеть, не считая калорий.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Диета ладони — метод, который позволяет определить оптимальный размер порции. Поэтому, эта подсказка будет очень кстати для тех, кто встал на путь здорового питания и еще не освоил кухонные весы", — отметила Усенко.

Фото: kakhudeut.ru

Размер сжатого кулака:

По словам диетолога, размер сжатого кулака подходит для расчета гарниров и продуктов с высоким содержанием сложных углеводов:

паста

рис

картофель

хлеб

гречка

булгур

киноа

Размер одной ладони:

Также по размеру одной ладони можно определить количество фруктов, которое можно съедать ежедневно.

Размер ладони без пальцев:

По словам Усенко, площадь от основания запястья до основания пальцев подходит для расчета нормы продуктов, богатых белком:

мясо

морепродукты

рыбка

Размер двух ладоней вместе:

Размер двух ладоней вместе — это отличный способ рассчитать норму овощей.

Фото: vichivisam.ru

Размер двух указательных и средних пальцев вместе

Также диетолог отмечает, что соединив указательные и средние пальцы на обеих руках, вы сможете верно определить порцию сыра.

Фото: fishki.net

Размер первой фаланги большого пальца:

По словам Ольги, этот размер поможет определить необходимое количество сливочного масла.

Также диетолог подытожила, что некоторые из этих продуктов желательно есть раз в день, а что-то можно и 2 раза в день, например овощи. Они должны быть минимум 2-3 раза за день.

Фото: vichivisam.ru

Ранее OBOZREVATEL решил сделал подборку из топ-3 диет, которые помогут эффективно сбросить лишний вес и не навредить здоровью.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал