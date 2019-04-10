Как худеть, не считая калорий: диетолог назвала лучший способ

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как похудеть, не считая калорий.
Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Диета ладони — метод, который позволяет определить оптимальный размер порции. Поэтому, эта подсказка будет очень кстати для тех, кто встал на путь здорового питания и еще не освоил кухонные весы", — отметила Усенко.
Фото: kakhudeut.ru
Размер сжатого кулака:
По словам диетолога, размер сжатого кулака подходит для расчета гарниров и продуктов с высоким содержанием сложных углеводов:
паста
рис
картофель
хлеб
гречка
булгур
киноа
Размер одной ладони:
Также по размеру одной ладони можно определить количество фруктов, которое можно съедать ежедневно.
Размер ладони без пальцев:
По словам Усенко, площадь от основания запястья до основания пальцев подходит для расчета нормы продуктов, богатых белком:
мясо
морепродукты
рыбка
Размер двух ладоней вместе:
Размер двух ладоней вместе — это отличный способ рассчитать норму овощей.
Фото: vichivisam.ru
Размер двух указательных и средних пальцев вместе
Также диетолог отмечает, что соединив указательные и средние пальцы на обеих руках, вы сможете верно определить порцию сыра.
Фото: fishki.net
Размер первой фаланги большого пальца:
По словам Ольги, этот размер поможет определить необходимое количество сливочного масла.
Также диетолог подытожила, что некоторые из этих продуктов желательно есть раз в день, а что-то можно и 2 раза в день, например овощи. Они должны быть минимум 2-3 раза за день.
Фото: vichivisam.ru
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