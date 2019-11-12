Как избавиться от вредных привычек, которые мешают похудеть: назван эффективный способ

Диетолог Кристина Шереметьева рассказала, как избавиться от вредных привычек, которые мешают похудеть.
Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Так, по словам эксперта, нужно заменять их на что-то полезное.
"Вы не представляете себе, сколько вредных привычек мешает нам похудеть. Некоторые из них относятся к еде, а некоторые — к нашему образу жизни. Поэтому я прямо с сегодняшнего дня предлагаю заменить вредности на полезности", — написала Шереметьева.
Фото: edinstvennaya.ua
Диетолог предложила употреблять вместо таких продуктов как майонез и разные сладости, натуральный йогурт, черный шоколад, сухофрукты или орехи. Это станет отличным вариантом перекуса. Также вы можете приготовить бутерброды. Но в качестве намазки лучше всего использовать не сливочное масло, а творожный сыр с небольшим процентом жирности.
Фото: vkusmagazine.livejournal.com
"Намажьте тонкий слой такого сыра на цельнозерновой хлеб — и здоровый перекус готов. Можете добавить к нему рубленую зелень по вкусу или специи", — написала Шереметьева.
Фото: the-challenger.ru
Что касается газированных вод, то их эксперт посоветовала заменить на зеленый чай. Ведь в них много калорий и они способствуют появлению целлюлита. А вот чай прекрасно утоляет жажду.
Фото: sunny7.ua
Также, по словам Шереметьевой, если вы пользуетесь лифтом — не удивляйтесь, что не худеете. Поэтому начните подниматься по лестнице — она поможет сжечь калории и подкачать мышцы попы. Кроме того, диетолог заявила: вместо того, чтобы есть булочки или баловать себя поздним ужином — нужно заниматься спортом.
"Спорт повышает уровень серотонина и помогает формировать красивое тело. От него вы получите больше пользы и удовольствия, чем от позднего ужина или же быстрых углеводов из булочки", — отметила Шереметьева.
Фото: 7zabav.club
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Кристина Шереметьева рассказала, как перестать есть на ночь.
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