Как избавиться от вредных привычек, которые мешают похудеть: назван эффективный способ

Диетолог Кристина Шереметьева рассказала, как избавиться от вредных привычек, которые мешают похудеть.

Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Так, по словам эксперта, нужно заменять их на что-то полезное.

"Вы не представляете себе, сколько вредных привычек мешает нам похудеть. Некоторые из них относятся к еде, а некоторые — к нашему образу жизни. Поэтому я прямо с сегодняшнего дня предлагаю заменить вредности на полезности", — написала Шереметьева.

Фото: edinstvennaya.ua

Диетолог предложила употреблять вместо таких продуктов как майонез и разные сладости, натуральный йогурт, черный шоколад, сухофрукты или орехи. Это станет отличным вариантом перекуса. Также вы можете приготовить бутерброды. Но в качестве намазки лучше всего использовать не сливочное масло, а творожный сыр с небольшим процентом жирности.

Фото: vkusmagazine.livejournal.com

"Намажьте тонкий слой такого сыра на цельнозерновой хлеб — и здоровый перекус готов. Можете добавить к нему рубленую зелень по вкусу или специи", — написала Шереметьева.

Фото: the-challenger.ru

Что касается газированных вод, то их эксперт посоветовала заменить на зеленый чай. Ведь в них много калорий и они способствуют появлению целлюлита. А вот чай прекрасно утоляет жажду.

Фото: sunny7.ua

Также, по словам Шереметьевой, если вы пользуетесь лифтом — не удивляйтесь, что не худеете. Поэтому начните подниматься по лестнице — она поможет сжечь калории и подкачать мышцы попы. Кроме того, диетолог заявила: вместо того, чтобы есть булочки или баловать себя поздним ужином — нужно заниматься спортом.

"Спорт повышает уровень серотонина и помогает формировать красивое тело. От него вы получите больше пользы и удовольствия, чем от позднего ужина или же быстрых углеводов из булочки", — отметила Шереметьева.

Фото: 7zabav.club

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Кристина Шереметьева рассказала, как перестать есть на ночь.

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