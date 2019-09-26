Известная фитнес-тренер раскрыла секрет безупречной фигуры

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко раскрыла секрет безупречной фигуры.

Так, в интервью изданию "Факты" она рассказала о своем рационе питания. По словам Аниты, именно он помогает ей быть всегда в форме.

Анита Луценко Фото из Instagram

"В мой рацион входит арбуз, фрукты, курица, рыба. Стараюсь ежедневно употреблять ягоды и фрукты, чередуя их. Не ем два дня подряд одно и то же. Если сегодня арбуз, то завтра будет дыня. Мое правило — не повторяться. Так же и с завтраком. Готовлю овсянку, на другой день сырники, на третий — яйца, потом снова каша. Разнообразие в еде — залог правильного питания. А правильное питание — хорошей фигуры", — поделилась Луценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анита Луценко рассказала, сколько воды в день нужно пить, а также поделилась рецептом вкусных сырников.

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