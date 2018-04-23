"Хочешь есть – попей воды": звезда телепроекта "Ревизор" поделилась секретом резкого похудения

Ведущая социального реалити "Ревизор: Магазины" на Новом канале Наталья Кудряшова за 35 дней сбросила 11 кг, и не собирается останавливаться на достигнутом.

По ее словам, похудение является всего лишь промежуточным результатом ее весеннего спортивно-диетического марафона. Кудряшова рассказала, как эффективно похудеть за такой короткий срок, сообщила пресс-служба Нового канала.

Традиционно для похудения Кудряшова использовала привычную схему: "спорт-диета-питьевой режим". Телеведущая поделилась своим мнением относительно каждого из обязательных пунктов для похудения.

Наталья Кудряшова Пресс-служба Нового канала

Спорт

"Сразу оговорюсь: при похудении спорт без диеты бесполезен. Более того, приведет к обратному эффекту – нарастишь мышечную массу, а жир никуда не денется. Хожу в зал три раза в неделю. Если делать это чаще – организм не будет успевать отдыхать. Каждое мое занятие длится не меньше часа. Отдаю предпочтение кардиотренировкам, силовые упражнения выполняю с минимальным весом, на каждой тренировке – на разные группы мышц. В конце – обязательная растяжка. А еще неизменный ритуал – побаловать себя в душе новым запахом геля. В солярий не хожу, так как предпочитаю Египет", - отметила Наталья.

Диета

Кудряшова полностью исключила из рациона сладкое, но вернет его после окончания диеты. Иначе из-за недостатка может случиться гипогликемическая кома или гипогликемический диабет.

Полностью исключила алкоголь. Любые крепкие напитки – это огромное количество калорий, плюс нагрузка на печень.

Строгий учет калорий и углеводов. Для начала Наталья высчитала, сколько ее организму нужно калорий. Этот показатель зависит от образа жизни, количества физических и умственных нагрузок. Минимум, при котором организм будет функционировать – 1500 ккал. Сейчас она ест с недобором, примерно 1000 ккал в день или даже меньше. Остаток организм берет из собственных ресурсов – накопленного ранее жира.

Рацион

Телеведущая рассказала, что ест практически все продукты, ничего не исключает из рациона, кроме перечисленного выше. Основа ее рациона – яйца, куриное мясо, молоко и кисломолочные продукты, капуста, помидоры, огурцы, болгарский перец, грибы.

"Выпиваю по литру молока в день. При этом, хоть это и не полезно, делаю для себя послабление – пью много кофе с молоком. Что касается кисломолочки – не доверяю магазинным кефирам – делаю его сама. Грибы запекаю в духовке без жира, получаются, как на гриле. В них нет углеводов и почти нет калорий, сплошная клетчатка. Не ем каши, хотя они и полезны. В силу особенности организма после них мне хочется есть еще больше. Заменяю их капустой или морковкой", - подчеркнула Кудряшова.

Вода и чаи

Наталья рассказала. что пьет чистую воду, только когда ощущает жажду. Но обязательно выпивает утром стакан теплой воды с чайной ложкой яблочного уксуса собственного изготовления. Это разгоняет метаболизм.

При этом в ее рационе много травяных чаев, особенно мятного - он помогает в борьбе с голодом.

"Я следую правилу "хочется поесть – попей", - пошутила Кудряшова.

График питания

Еда на ночь для украинского "Ревизора" – табу. Ложится спать ведущая очень поздно, при этом по вечерам тренируется до закрытия спортклуба и после не ест и практически не пьет.

Советы Натальи Кудряшовой

я отвергаю различные монодиеты. Это не просто не полезно, это очень вредно для организма!

распространено мнение, что нужно исключить из рациона жиры. Это точно не так, если говорить о женском организме. Отсутствие жиров в пище нарушает гормональный баланс и репродуктивную функцию. Кушаете салат – обязательно добавьте льняного, оливкового или подсолнечного масла;

мой лайфхак – если очень хотите есть, почистите зубы мятной пастой, аппетит пропадет. Запах и вкус мяты хорошо глушат голод.

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