"Сахару бой": Анита Луценко раскрыла новые секреты похудения

Фитнес-тренер Анита Луценко, экс-звезда проекта "Танцы со звездами" сообщила о завершении ее программы "14 дней без сладкого".
На своей странице в Instagram Луценко поделилась комплексом упражнений, который завершит двухнедельный марафон без сладкого.
"Лежа на боку поднимаем колено вверх. Делаем 3 подхода по 15 раз в каждую сторону и затем 3 подхода по 16 раз на пресс по диагонали (одно касание локтем колена - это один раз)", - написала Анита.
День 14 "финиш!" 😀😀😀 ⠀ # мои14днейбезсладкого ⠀ Сегодня делаем все замеры и конечно фото! ⠀ Ь не забываем выполнить комплекс 😘😘😘 Лежа на боку поднимаем колено вверх. Делаем 3 подхода по 15 раз в каждую сторону и затем 3 подхода по 16 раз в пресс по диагонали (одно касание локтем колена - это один раз). ⠀ Между подходами делаем перерыв 30 секунд. ⠀ КАКИЕ У ТЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ? Делись! Ставь тэг # мои14днейбезсладкогоПОСЛЕ напиши свои замеры (сколько ушло кг и см), и сделай коллаж из фото до и после! Выбираем лучших ругательствами! ⠀ Из лучших отберу лучших по моему мнению 😅😅 да, имею полное право как зачинщица всего❤️ ⠀ #cosmopolitan # похудеть # анита_видео_упражнения # puma
Луценко напомнила пидписчикам, что между подходами нужно делать перерыв 30 секунд.
Кроме того, звездный тренер призвала участников программы поделиться своими результатами похудения, сделав замеры (сколько ушло кг и см). Также нужно выставить коллаж из фотографий "до" и "после" по тегу #14днейбезсладкого.
"Выбираем лучших лайками", - написала тренерка.
Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко рассказала о том, как сбросила вес после родов .