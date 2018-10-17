"Сахару бой": Анита Луценко раскрыла новые секреты похудения

Фитнес-тренер Анита Луценко, экс-звезда проекта "Танцы со звездами" сообщила о завершении ее программы "14 дней без сладкого".

На своей странице в Instagram Луценко поделилась комплексом упражнений, который завершит двухнедельный марафон без сладкого.

"Лежа на боку поднимаем колено вверх. Делаем 3 подхода по 15 раз в каждую сторону и затем 3 подхода по 16 раз на пресс по диагонали (одно касание локтем колена - это один раз)", - написала Анита.

Луценко напомнила пидписчикам, что между подходами нужно делать перерыв 30 секунд.

Кроме того, звездный тренер призвала участников программы поделиться своими результатами похудения, сделав замеры (сколько ушло кг и см). Также нужно выставить коллаж из фотографий "до" и "после" по тегу #14днейбезсладкого.

"Выбираем лучших лайками", - написала тренерка.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко рассказала о том, как сбросила вес после родов .