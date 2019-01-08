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Эксперты назвали лучшую диету 2019 года

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Американские медики и специалисты в области диетологии выбрали самую эффективную диету на 2019 год.

Так, проанализировав около 40 наиболее популярных типов питания, эксперты пришли к выводу, что самый оптимальный вариант — средиземноморская диета. Рейтинг был опубликован в журнале U.S. News&World Report.

По мнению специалистов, этот тип питания очень эффективен для потери лишнего веса, а также для профилактики и лечения диабета и сердечных заболеваний. Также диету назвали относительно безопасной и содержащей необходимые элементы здорового питания.

Эксперты назвали лучшую диету 2019 года

Фото: italiatut.com

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Отметим, что средиземноморская диета заключается в преимущественном употреблении в пищу овощей и фруктов, орехов, семян, оливкового масла, бобовых и макаронных продуктов на основе зерновых культур.

Также, рекомендуется сократить потребление красного мяса, и отдать предпочтение рыбе и морепродуктам.

Эксперты назвали лучшую диету 2019 года

Фото: beauty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, биологи пришли к выводу, что один из видов диет с течением времени не теряет своей эффективности. Придерживаясь простых правил, можно сбросить вес, а также заставить организм перерабатывать не только глюкозу, а и жирные кислоты.

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