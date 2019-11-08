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8 ноября • обновлено в 03:31
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Диетолог назвала настоящую бомбу для желудка

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Настоящей бомбой для желудка являются жареные пончики, которые готовят в кипящем масле, чаще всего в трансжире.

Именно трансжиры в совокупности с ароматизаротами и красителями пагубно влияют на организм. Такое мнение выразила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью порталу "Вечерняя Москва".

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"Трансжиры — это жидкие растительные масла, которые в результате химической реакции с водородом сделали твёрдыми. Их используют в кондитерском производстве под названием "кондитерский жир" или как маргарин. Это все, что добавляют в пирожные, торты и выпечку вместо сливочного масла, смешивая с подсластителями и синтетическими ароматизаторами", — сообщила Соломатина.

Она добавила, что особо опасны для желудка пончики, ведь в их начинку добавляют химические вещества, имитирующие разные вкусы, а также красители неорганического происхождения.

"Подобные изделия бюджетные, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное – просто "бомба" для желудка", – предупредила Соломатина.

Вредным она также назвала мармелад, который имеет яркий цвет и напоминает резинку, из-за обилия красителей.

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