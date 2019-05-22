Что мешает похудеть: названы вредные привычки

Известный диетолог Альбина Комиссарова перечислила привычки для фигуры, которые мешают похудеть.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, а также предоставила несколько советов, чем заменить полюбившиеся неправильные перекусы.
Сладкие перекусы
Похудение может затянуться, если в перерывах между основными приемами пищи употреблять глазированные сырки, сладкий питьевой йогурт, кофе 3 в 1, "фитнес-батончик". Комиссарова посоветовала выбирать фрукты, овощи, несладкий йогурт, батончики из сухофруктов и прочие диетические продукты.
Похудение / питьевой йогурт
pixabay
Отсутствие полноценного ужина или "я не ем после 18:00"
Диетолог заверяет, что вес потерять в таком режиме можно, потому что получается интервальное голодание. Однако результат не будет долгосрочным, потому что утром будет жуткое чувство голода, которое заканчивается желанием "есть, все что вижу" и перееданием. Ужин должен быть за три часа до сна.
Отработка еды спортом
Успеха не будет, если придерживаться мышление "съем торт, а завтра отработаю". "Похудение на 80% зависит от питания, спорт нам нужен для здоровья и чтобы укрепить мышечную массу и увеличить основной обмен веществ, а значит, сохранить результат", – пояснила диетолог.
Спорт
Fitness Space
Фокусировка на сомнительных диетах и БАДах
"Всем нам хочется быстрого результата и чтобы ничего не делать. К сожалению, производители этим пользуются и фразы "без глютена", "протеиновый", "без лактозы" приравнивают к снижению веса. Нет никакого волшебного уникального способа и особых продуктов. И это здорово", – уточнила Комиссарова.
Подмена понятий
Не факт, что вафли на фруктозе и ПП-десерты содержат меньше калорий. В любом случае, ощущение безопасности заставляет съедать больше такого продукта, что не может не сказаться на похудении.
Просили продолжение? Пожалуйста! С вас лайк ❤️ ✅Сладкие перекусы. Допустим, вам комфортно делать перекусы, но если это глазированные сырки, сладкий питьевой йогурт, кофе 3 в 1, "фитнес-батончик" с кучей сахара, то похудение может затянуться. Выбирайте здоровые перекусы: фрукты, овощи, несладкий йогурт, батончики из сухофруктов и прочее. ✅Отсутствие полноценного ужина или "я не ем после 6". Здесь сложнее, вероятнее, вы похудеете, так как получится интервальное голодание. Но долгосрочный результат получить будет сложнее, потому что вы игнорируете чувство голода, утром просыпаетесь с желанием "есть, все что вижу" и начинаете переедать. Ужин должен быть за 3 часа до сна! ✅Отработка еды спортом. Если ваше мышление построено по принципу: "съем торт, а завтра отработаю", успеха не будет. Похудение на 80% зависит от питания, спорт нам нужен для здоровья и чтобы укрепить мышечную массу и увеличить основной обмен веществ, а значит, сохранить результат. ✅Фокусировка не на том, чтобы еда была здоровая, а рацион сбалансированным, а на сомнительных диетах и БАДах. Всем нам хочется быстрого результата и чтобы ничего не делать. К сожалению, производители этим пользуются и фразы "без глютена", "протеиновый", "без лактозы" приравнивают в снижению веса. Нет никакого волшебного уникального способа и особых продуктов. И это здорово. ✅Подмена понятий. Пп-торт и вафли на фруктозе ещё не факт, что содержат меньше калорий, а если и так, то ощущение безопасности заставит съесть больше😅 💞Ну что, а здесь узнали себя? Или все отлично?
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог-консультант Яна Кравченко назвала полезные продукты, которые могут привести к набору веса из-за неправильного количества. Также существует набор ошибок в фитнесе, из-за которых вместо похудения результатом может стать набор веса.
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