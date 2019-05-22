Что мешает похудеть: названы вредные привычки

Известный диетолог Альбина Комиссарова перечислила привычки для фигуры, которые мешают похудеть.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, а также предоставила несколько советов, чем заменить полюбившиеся неправильные перекусы.

Сладкие перекусы

Похудение может затянуться, если в перерывах между основными приемами пищи употреблять глазированные сырки, сладкий питьевой йогурт, кофе 3 в 1, "фитнес-батончик". Комиссарова посоветовала выбирать фрукты, овощи, несладкий йогурт, батончики из сухофруктов и прочие диетические продукты.

Похудение / питьевой йогурт pixabay

Отсутствие полноценного ужина или "я не ем после 18:00"

Диетолог заверяет, что вес потерять в таком режиме можно, потому что получается интервальное голодание. Однако результат не будет долгосрочным, потому что утром будет жуткое чувство голода, которое заканчивается желанием "есть, все что вижу" и перееданием. Ужин должен быть за три часа до сна.

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Отработка еды спортом

Успеха не будет, если придерживаться мышление "съем торт, а завтра отработаю". "Похудение на 80% зависит от питания, спорт нам нужен для здоровья и чтобы укрепить мышечную массу и увеличить основной обмен веществ, а значит, сохранить результат", – пояснила диетолог.

Спорт Fitness Space

Фокусировка на сомнительных диетах и БАДах

"Всем нам хочется быстрого результата и чтобы ничего не делать. К сожалению, производители этим пользуются и фразы "без глютена", "протеиновый", "без лактозы" приравнивают к снижению веса. Нет никакого волшебного уникального способа и особых продуктов. И это здорово", – уточнила Комиссарова.

Подмена понятий

Не факт, что вафли на фруктозе и ПП-десерты содержат меньше калорий. В любом случае, ощущение безопасности заставляет съедать больше такого продукта, что не может не сказаться на похудении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог-консультант Яна Кравченко назвала полезные продукты, которые могут привести к набору веса из-за неправильного количества. Также существует набор ошибок в фитнесе, из-за которых вместо похудения результатом может стать набор веса.

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