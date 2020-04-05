Что есть на карантине, чтобы не поправиться: топ-5 полезных продуктов

В условиях домашней изоляции у людей снижается двигательная активность. Чтобы не поправиться в таких условиях, необходимо заниматься спортом и, главное – менять качество и количество еды.

О топ-5 продуктах, которые помогут оставаться в форме – рассказало издание "Народная Правда".

Фото: Factroom

Овсянка

Овсяные хлопья улучшают пищеварение и помогают избавиться от вздутия. Отмечается, что их можно есть не только в виде каш, но и добавлять в разнообразную выпечку.

Фото: vokrugsada.ru

Авокадо

Что касается авокадо – он содержит растворимую клетчатку и полезные жиры, которые обеспечивают длительное чувство сытости. Диетологи советуют добавлять этот фрукт в салаты или есть его вместе с тостами из цельнозернового хлеба.

Фото: kp.ru

Имбирь

Этот острый корень ускоряет пищеварительный процесс. Лучший способ употреблять имбирь – это заваривать с ним чай.

Фото: kolobok.ua

Помидоры

Помидоры богаты антиоксидантом ликопеном, который, как известно, обладает чрезвычайно эффективным противовоспалительным действием. Чтобы приготовить вкусный гарнир к любому блюду, запеките томаты в духовке.

Фото: maggi.ru

Орехи

Ядра орехов богаты на витамины С, B1, B2, РР, каротин, дубильные вещества, а также мононенасыщенных жиры. Как отмечают диетологи – они лучше всего подойдут для перекуса.

Фото: bud-v-forme.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-3 простых упражнениях, которые помогут поддерживать фигуру в домашних условиях.

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