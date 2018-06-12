Чем можно заменить кофе: советы Мирославы Ульяниной

Ведущая нового 8 сезона "Зважені та щасливі", а также консультант по питанию участников проекта Мирослава Ульянина на странице в Facebook поделилась идеями напитков, которые могут заменить кофе.

Напиток из цикория подойдет тем, кто любит кофе за его вкус и аромат. Цикорий похож на кофе, но он не содержит и грамма кофеина. Если тебе нравился кофе с молоком, добавь в напиток из цикория немного орехового молока из миндаля или фундука.

Женьшень. Долгое время женьшень считался самым ценным и самым дорогим лекарственным растением в мире. Он, пожалуй, является самым изученным адаптогеном, и его способность противостоять стрессу и бодрить доказана в многочисленных исследованиях.

Чай матча. Листья для него собирают раз в году. Причем за несколько недель до сбора чайные кусты затеняют, чтобы уберечь от прямых солнечных лучей. Благодаря этому листья становятся нежнее и сочнее, из них уходит лишняя горечь. Чай из таких листочков получается слаще, а в его составе повышается содержание аминокислот. Собранные молодые и нежные листья — а для матча используются именно они — высушивают и, удалив прожилки и стебли, перетирают в порошок в каменных жерновах. Витамин С и l-тианин в матча создают тонизирующий эффект, а полифенол катехин, являющийся мощнейшим антиоксидантом, блокирует развитие раковых клеток и убивает микробы кариеса.

Шот (30 мл) из проростков пшеницы. Это темно-зеленый сок, отжатый шнековой соковыжималкой из 7-дневных зелёных ростков пшеницы. В витграссе содержится до 70% чистейшего хлорофилла. Он питает и насыщает кислородом сосудистую систему, очищает кишечник.30 мл сока ростков пшеницы по содержанию витаминов и минералов эквивалентны 1 кг свежих овощей. Сок содержит 19 аминокислот, и 90 из 102 минералов и витаминов.Этот зеленый шот не только укрепляет иммунитет, но и моментально заряжает бодростью лучше любого кофе.

Мирослава Ульянина Фото: facebook.com/myroslava.ulianina

Имбирная вода с лимонным соком и кайенским перцем (30 мл сока + 100 мл воды+шепотка перца). Имбирь содержит витамины А, С, В1 и В2, цинк, магний, кальций, фосфор, натрий, железо, почти все незаменимые аминокислоты, органические кислоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участники восьмого сезона реалити "Зважені та щасливі" оценили новую ведущую проекта - Мирославу Ульянину.