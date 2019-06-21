Более 300 человек посетило открытую тренировку Red Bull #ПіднятиПланку на Олимпийском

19 июня в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел настоящий тренировочный марафон от ЕБШ, Crossfit Banda и BLACKROLL. Более 300 участников, и еще много желающих, которые в этот раз не смогли приобщиться через лимитированное количество регистраций, хотели испытать себя в этот замечательный летний день! А стадион Олимпийский соответственно заполнился поклонниками фитнеса и активного образа жизни!

Поднимать планку спортивных достижений в этот день помогали:

Functional Training от ЕБШ. Огненный тренер, главная вдохновительница и основательница "ЕБШ", посол именитых спортивных брендов - Юлия Шум, вместе с командой тренеров, ломала шаблоны представлений о Functional Training.

Crossfit Banda. 10 станций с заданиями, которые задействуют все группы мышц тела. Участники учились не только делать бурпи и грести, но и готовили тело к лету, работая в командах.

Recondition class (восстановительная тренировка) от BLACKROLL. После двух часов насыщенных интенсивных упражнений, тренер Александр Гончаренко помог всем участникам правильно растянуть мышцы, используя методы МФР и стретчинга.

В этот вечер в чаше НСК Олимпийский бушевали действительно невероятные эмоции от такой масштабной общей тренировки в кругу единомышленников. Своими впечатлениями делятся участники тренировки Red Bull #ПіднятиПланку:

"Понравилась функциональная тренировка, не было времени на передышку, тебя всегда держат в тонусе. Blackroll .. после таких двух тяжелых тренировок эту боль немного раскатали. Часть Blackroll понравилась" - Юрий.

"Очень понравилось, мы готовимся к Be more human, и тренировка ЕБШ была действительно сложной. В Crossfit Banda мы до этого были, а ЕБШ вот первый раз, и Юля крутая очень! Ребята с роликами... я пробовала до этого ролл, это очень крутые упражнения, и до тренировки и после - очень полезны, помогает, разминает фасции и мышцы" - Лера Заец.

"Безумный заряд энергии. Занимайтесь спортом, всем peace"- Дмитрий.

"Круто! Очень круто, я думала, что я не выдержу. Но эти 2 часа, что я занималась, было очень классно! Новым для меня было Animal Flow, я о нем слышала, но никогда не делала, и это было довольно интересно. Это было изнурительно, но довольно интересно" - Марта Дембовская.

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