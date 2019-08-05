Без вреда для здоровья: назван безопасный способ быстрого похудения

Диетологи сошлись во мнении, что потеря веса не всегда зависит от физической активности и переедания. Проблемой может быть нарушение обмена веществ и гормональный сбой.

Именно поэтому стандартные диеты многим не помогают либо дают кратковременный эффект. Чтобы избавиться от лишних килограммов раз и навсегда, нужна особая метаболическая диета. Она еще и очень безопасна для здоровья, сообщает Di Lei.

Что такое метаболическая диета

Метаболическая диета для борьбы с лишним весом представляет собой специальную систему питания, направленную на коррекцию гормонального баланса. Она снижает синтез гормонов, способствующих отложению жира, и активирует выработку противоположных — жиросжигающих.

Фото: dobrohub.ru

Отметим, что этот тип питания включает овощи (зеленые бобы, брокколи, цветную капусту, сельдерей, огурцы, баклажаны), белки (постное мясо, морепродукты, нежирный сыр, яйца), жиры (маргарин, растительное масло, оливки, авокадо, орехи, семечки) и фрукты. Также метаболическая диета запрещает употреблять пасту, крупы и выпечку.

Как соблюдать метаболическую диету

Фото: sovkusom.ru

Уменьшить потребление соли;

Отказаться от сахара;

Исключить из рациона легкоусвояемые углеводы;

Есть медленно, наслаждаясь каждым кусочком;

Пить много воды.

Примерное меню на три дня

Фото: pohudejkina.ru

Первый день

Завтрак: свежие или приготовленные фрукты в сиропе или в рассоле, травяной чай.

Обед: нежирная ветчина или грудка индейки с овощами на выбор.

Ужин: картофель с грибами и овощами.

Второй день

Завтрак: свежие или приготовленные фрукты в сиропе, травяной чай или кофе.

Обед: рыба или нежирные свежие сыры с овощами на выбор.

Ужин: овощной суп.

Третий день

Завтрак: свежие фрукты, травяной чай или кофе.

Обед: белое мясо с овощами на выбор.

Ужин: макароны или рис с овощами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Альбина Комиссарова перечислила основные привычки, которые мешают похудеть. Она также дала несколько советов, чем заменить неправильные перекусы.

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