Беременная Пиппа Миддлтон показала, как поддерживает себя в форме

34-летняя сестра герцогини Кейт Миддлтон Пиппа подтвердила, что в октябре этого года впервые станет мамой.

Пиппа Миддлтон поделилась деталями своей беременности. Пиппа призналась, что в отличие от сестры, совсем не страдает от утренней тошноты.

"Я отказалась от бега — не потому, что прочитала, что это небезопасно, а так как решила дать своему телу и малышу отдых от беговой дорожки", - делится Пиппа.

В газете будущая мама поделилась упражнениями на ноги и отметила, что выпады и приседания идеально подходят для беременных.

Пиппа подтвердила, что в октябре этого года впервые станет мамой Фото: скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Кейт Миддлтон носит специальные колготки. Герцогиня выбирает специальную модель с подушечками-стикерами на ступнях.