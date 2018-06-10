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Беременная Пиппа Миддлтон показала, как поддерживает себя в форме

1.3тЧитать новость на украинском

34-летняя сестра герцогини Кейт Миддлтон Пиппа подтвердила, что в октябре этого года впервые станет мамой.

Пиппа Миддлтон поделилась деталями своей беременности. Пиппа призналась, что в отличие от сестры, совсем не страдает от утренней тошноты.

"Я отказалась от бега — не потому, что прочитала, что это небезопасно, а так как решила дать своему телу и малышу отдых от беговой дорожки", - делится Пиппа.

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В газете будущая мама поделилась упражнениями на ноги и отметила, что выпады и приседания идеально подходят для беременных.

Пиппа подтвердила, что в октябре этого года впервые станет мамой

Фото: скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Кейт Миддлтон носит специальные колготки. Герцогиня выбирает специальную модель с подушечками-стикерами на ступнях.

Персона
Пиппа Миддлтон
Место
Великобритания
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