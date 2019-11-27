Бросил жену на третий день свадьбы: сын украинской чиновницы попал в скандал

В Тернопольской области мужчина, который оказался сыном местной чиновницы, покинул молодую жену на третий день после пышной свадьбы. Помимо этого, отказался платить за съемку торжества оператору и фотографу.

Выяснилось, что несколько лет назад он уже хотел жениться с другой девушкой, которую подобным образом бросил накануне свадьбы. О деталях брачного скандала говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Как рассказала 26-летняя Инна, со своим женихом – ныне 30-летним Иваном – она встречалась два года. Их любовь была искренней. И свадьбу праздновали с размахом: первый день – у нее, второй – у него. А уже на третий муж просто ушел от молодой жены.

Муж бросил жену на третий день свадьбы ruposters.ru

Расходы же на свадьбу молодожены заранее договорились разделить поровну. При этом муж отказался платить оператору свою часть в размере $300. Из-за этого и разгорелся скандал.

"Не имеет значения, расстались мы сразу после свадьбы или через полгода. Оператор и фотограф сделали свою работу", – говорит невеста Инна Зюбрецкая.

Скриншот из видео ТСН

Со своей стороны возмущенный оператор опубликовал гневный пост в Facebook, и тот мгновенно распространился в соцсети. Люди осуждали Ивана за то, что так быстро ушел от молодой жены: мол, зачем вообще было признаваться в любви и делать предложение.

Инна же призналась, что с женихом они начали ссориться из-за свекрови. Та все время вмешивалась в их отношения. Вот после очередной такой ссоры, жалуется девушка, муж и заявил, что уже не любит ее.

Скриншот из видео ТСН

"Ты хочешь управлять моим сыном?.. Хочешь доминировать? А я этого не позволю. Командовать им ты не будешь", – пересказывает она слова свекрови.

Отмечается, что журналистов, отправившихся в городок Борщев на Тернопольщину за подробностями скандала после брака, жених и его мать просто обсыпали бранью.

Скриншот из видео ТСН

Комментировать что-либо отказались, а напоследок вообще "взяли в заложники": закрыли в кабинете, а сами исчезли. По словам сотрудников СМИ, которым пришлось вызвать полицию, мама скандального жениха является руководителем одного из отделов местной администрации.

Также выяснилось, что несколько лет назад мужчина уже хотел жениться, но с другой девушкой. Правда, планы поменялись за три недели до свадьбы.

Скриншот из видео ТСН

"У нас она не состоялась. Да, именно из-за него и его матери, но больше ничего сказать не могу", – сообщила экс-невеста мужчины, отметив, что вряд ли в их городке найдется девушка, которая понравится такой свекрови-чиновнику.

Тем временем молодоженам Инне и Ивану суд дал три месяца на размышление, после чего их смогут официально разлучить.

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