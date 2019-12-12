Звезда "Бедной Насти" изменилась до неузнаваемости: фото до и после

Российская актриса Елена Корикова, известная по главной роли в популярном сериале "Бедная Настя", изменилась до неузнаваемости.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, как изменилась Корикова, проскролльте до конца страницы).

Елена Корикова без макияжа instagram/korikova_official

Ролик был снят в машине, в которое актриса передвигалась по ночному городу. Она пожелала поклонникам хорошего вечера. Корикова показала, как выглядит ее лицо без макияжа, но не все смогли узнать любимую по сериалу актрису. В комментариях некоторых предположили, что звезда не против выпить.

Корикова в наши дни instagram/korikova_official

"Бедная Настя уже не та. А вот любовь к творчеству Мари Краймбрери одобряем. Два дня назад мы и сами снимали видео под ее песни на нашем новогоднем корпоративе", "Смените косметолога, полный ужас", "А хоть и бухает, кому какое дело", – написали в сети.

Елена Корикова instagram/korikova_official

Тем не менее, многие поклонники встали на защиту Кориковой, отметив, что и без макияжа она выглядит хорошо.

Как выглядела Корикова в сериале "Бедная Настя" – фото

"Бедная Настя" Фото из сериала

"Бедная Настя" Кадр из видео

"Бедная Настя" – Корикова Кадр из сериала

"Бедня Настя" Кадр из сериала

"Бедня Настя" Кадр из сериала

Как сообщал OBOZREVATEL. в августе 2019 года Елена Корикова спровоцировала слухи о своем тайном замужестве.

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