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12 декабря • обновлено в 17:22
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Звезда "Бедной Насти" изменилась до неузнаваемости: фото до и после

2.6т
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Российская актриса Елена Корикова, известная по главной роли в популярном сериале "Бедная Настя", изменилась до неузнаваемости.

Соответствующее видео знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, как изменилась Корикова, проскролльте до конца страницы).

Елена Корикова без макияжа

Елена Корикова без макияжа

instagram/korikova_official

Ролик был снят в машине, в которое актриса передвигалась по ночному городу. Она пожелала поклонникам хорошего вечера. Корикова показала, как выглядит ее лицо без макияжа, но не все смогли узнать любимую по сериалу актрису. В комментариях некоторых предположили, что звезда не против выпить.

Корикова в наши дни

Корикова в наши дни

instagram/korikova_official

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"Бедная Настя уже не та. А вот любовь к творчеству Мари Краймбрери одобряем. Два дня назад мы и сами снимали видео под ее песни на нашем новогоднем корпоративе", "Смените косметолога, полный ужас", "А хоть и бухает, кому какое дело", – написали в сети.

Елена Корикова

Елена Корикова

instagram/korikova_official

Тем не менее, многие поклонники встали на защиту Кориковой, отметив, что и без макияжа она выглядит хорошо.

Звезда "Бедной Насти" изменилась до неузнаваемости: фото до и после
Звезда "Бедной Насти" изменилась до неузнаваемости: фото до и после
Звезда "Бедной Насти" изменилась до неузнаваемости: фото до и после
Звезда "Бедной Насти" изменилась до неузнаваемости: фото до и после

Как выглядела Корикова в сериале "Бедная Настя" – фото

"Бедная Настя"

"Бедная Настя"

Фото из сериала

"Бедная Настя"

"Бедная Настя"

Кадр из видео

"Бедная Настя" – Корикова

"Бедная Настя" – Корикова

Кадр из сериала

"Бедня Настя"

"Бедня Настя"

Кадр из сериала

"Бедня Настя"

"Бедня Настя"

Кадр из сериала

Как сообщал OBOZREVATEL. в августе 2019 года Елена Корикова спровоцировала слухи о своем тайном замужестве.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Елена Корикова
Место
Россия
Теги
фотографии фотосессия видео Красота шоу-бизнес
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