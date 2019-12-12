Звезда "Бедной Насти" изменилась до неузнаваемости: фото до и после

Российская актриса Елена Корикова, известная по главной роли в популярном сериале "Бедная Настя", изменилась до неузнаваемости.
Соответствующее видео знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, как изменилась Корикова, проскролльте до конца страницы).
Елена Корикова без макияжа
instagram/korikova_official
Ролик был снят в машине, в которое актриса передвигалась по ночному городу. Она пожелала поклонникам хорошего вечера. Корикова показала, как выглядит ее лицо без макияжа, но не все смогли узнать любимую по сериалу актрису. В комментариях некоторых предположили, что звезда не против выпить.
Корикова в наши дни
instagram/korikova_official
"Бедная Настя уже не та. А вот любовь к творчеству Мари Краймбрери одобряем. Два дня назад мы и сами снимали видео под ее песни на нашем новогоднем корпоративе", "Смените косметолога, полный ужас", "А хоть и бухает, кому какое дело", – написали в сети.
Елена Корикова
instagram/korikova_official
Тем не менее, многие поклонники встали на защиту Кориковой, отметив, что и без макияжа она выглядит хорошо.
Как выглядела Корикова в сериале "Бедная Настя" – фото
"Бедная Настя"
Фото из сериала
"Бедная Настя"
Кадр из видео
"Бедная Настя" – Корикова
Кадр из сериала
"Бедня Настя"
Кадр из сериала
"Бедня Настя"
Кадр из сериала
Как сообщал OBOZREVATEL. в августе 2019 года Елена Корикова спровоцировала слухи о своем тайном замужестве.
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