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"Живой Кен" Родриго Алвес превратился в Барби и решил стать мамой

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Красота
2,0 т.
'Живой Кен' Родриго Алвес превратился в Барби и решил стать мамой

"Живой Кен" Родриго Алвес превратился в Барби. lifestylemedia.biz

36-летняя бразильская телезвезда Родриго Алвес, который превратился из копии Кена на куклу Барби и поделился впечатлениями от новой внешности, решил стать матерью.

Знаменитость недавно сменил имя – теперь он Джессика и называет себя только в женском роде, пишет DailyMail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Человек уже перенес множество процедур: увеличение груди, инъекции в бедра, колени, ступни, удаление адамового яблока. Шесть операций Алвес перенес на лице. Кроме того, знаменитость пьет гормоны. Ему осталось еще три операции, чтобы окончательно считать себя женщиной.

Алвес называет себя Джессикой

Алвес называет себя Джессикой Instagram @rodrigoalvesuk

"Я хочу ребенка. У меня есть хороший дом в Испании. Через три года я вижу себя в своем саду, в заботах о ребенке. Рядом с любящим человеком", – рассказал Алвес.

Он признался, что всегда чувствовал себя женщиной, в детстве играл в куклы и надевал девчачьи наряды. Родриго пытался быть мужчиной изо всех сил, но одновременно чувствовал себя несчастным.

Родриго Алвес до и после трансформации в Кена

Родриго Алвес до и после трансформации в Кена uznayvse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 22-летняя модель Барбара Луна Сипос из Будапешта (Венгрия) сделала десять пластических операций, чтобы быть похожей на куклу Барби. Девушка уволилась с должности секретарши, потому что ее харизма сводила мужчин с ума.

Родриго Алвес
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