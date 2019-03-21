"Здравствуйте, я блогерка!" Наглая просьба российской феминистки взорвала сеть флешмобом

Российская феминистка и блогер Белла Рапопорт обратилась к известному бренду Lush с просьбой предоставить бесплатную косметику для видео в сторис, но нарвалась на отказ.

Как сообщает Еsquire, позже она обозвала ответ представителей компании хамским, а из-за этой истории в сети появился флешмоб.

"Здравствуйте. Я блогерка. Я бы хотела получить какой-нибудь набор и рассказать о нем в сторис", – написала она представителям компании.

коллаж

Однако в Lush ответили отказом: "Белла, привет! Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно". Позже Рапопорт заявила, что "бренды поддерживают феминизм, но только если у этого феминизма десятки тысяч подписчиков". При чем на вопрос фолловеров, где было "хамство" в ответе Lush, блогер уклончиво ответила, что все имеют право жаловаться.

"Все имеют право жаловаться на то, что им захочется, видеть грубость там, где им показалось, переживать в том объеме, в котором это требуется", – заявила она.

Бренд-менеджер Lush Варвара Афанасьева пообещала, что компания позже отреагирует на скандал. По ее словам, Рапопорт, которая закрыла свой аккаунт, можно только посочувствовать.

"Пока мы просто наблюдаем за ситуацией и поражаемся, какая у людей богатая фантазия, как они друг за другом сочиняют эти сообщения. Сейчас на них смотрим и пытаемся индивидуально реагировать. Пишут нам напрямую, там просто огромный поток. Наш ответ Рапопорт был достаточно стандартный. К нам действительно пишут очень многие. Как правило, когда человек хочет о себе рассказать, он дает чуть более развернутую информацию", – пояснила она.

В сети история Рапопорт вызвала неожиданный ажиотаж. Пользователи начали использовать формулировку по отношению к Apple, "Сбербанку" и Coca Cola.

"Здравствуйте, Сбербанк! Я блогерок. Я бы хотел получить какой-нибудь набор банкнот и рассказать об этом в сторис", " Здравствуйте, Apple! Я блогер. Я хотел бы получить от вас Macbook Pro, iPhone XR 512 GB, Apple Watch Series 4, Airpods и никому об этом не рассказывать", "Здравствуйте, я Нурсултан Назарбаев. Я бы хотел получить еще один президентский срок и рассказать про него в сториз", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале британский модный дом Burberry угодил в скандал из-за толстовки в новой коллекции Tempest с петлей на шее.

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