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19 марта • обновлено в 05:37
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/ Красота

За чем "охотились" советские женщины: самые дефицитные вещи СССР

1.1т
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Огромное количество вещей, которые сейчас можно приобрести в каждом торговом центре во времена СССР были не доступны многим. Колготки, сапоги и даже джинсы - могли быть настоящей роскошью для советских женщин.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, какие вещи жительницам СССР было практически невозможно достать и за какими, привычными для современного общества, средствами они стояли в огромных очередях.

За чем "охотились" советские женщины: самые дефицитные вещи СССР

Американские джинсы

Официальным путем достать американские джинсы, мода на которые пришла в СССР в 1960-х годах, было невозможно. Советские производители предлагали альтернативу - брюки из джинсовой ткани. Тем, кому такой вариант не подходил приходилось стоять в огромных очередях за польскими и индийскими джинсами.

За чем "охотились" советские женщины: самые дефицитные вещи СССР

24СМИ

Французские духи

Первыми в СССР из французской парфюмерии появились духи Dior Diorissimo, но больше всего советским женщинам запомнился аромат, продажи которого начались в конце 70-х, — Climat от Lancôme. Официальная цена флакона составляла 20 рублей. Достать эти духи было практически нереально, поэтому женщины пользовались советской парфюмерией.

За чем "охотились" советские женщины: самые дефицитные вещи СССР

bigpicture.ru

Декоративная косметика

Достать французскую пудру или помаду можно было только по дипломатической линии или у спекулянтов, поэтому женщинам приходилось пользоваться советскими аналогами, качество которых порой было просто ужасным. Но даже за карандашами для глаз "Косметика" или тональным кремом "Балет" выстраивались огромные очереди.

За чем "охотились" советские женщины: самые дефицитные вещи СССР

homsk.com

Меховая шапка

Такой головной убор был на пике популярности после выхода фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", в котором главная героиня фильма предстала перед зрителями в лисьей шапке. В начале 80-х предметом вожделения советских женщин стала норковая шапка. За нее приходилось отдавать две или три среднестатистические месячные зарплаты.

За чем "охотились" советские женщины: самые дефицитные вещи СССР

mirtesen.ru

Сапоги-чулки

В 1970-х в СССР появились высокие облегающие ногу сапоги из мягкой лакированной ткани. Самым обеспеченным девушкам удавалось заполучить оригинальные модели из Польши и Югославии, а вот тем, у кого денег было поменьше приходилось выстраиваться в очереди.

За чем "охотились" советские женщины: самые дефицитные вещи СССР

liveinternet.ru

Капроновые колготки

Капроновые и нейлоновые колготки в СССР появились в 70-х годах и выпускала их Брестская чулочная фабрика в единственном цвете — телесном. Чтобы "заполучить" чулочное изделие белого или черного цвета, которые были "в тренде", девушкам приходилось выбеливать их или же, наоборот, красить.

За чем "охотились" советские женщины: самые дефицитные вещи СССР

gorod.lv

Афганская дубленка

Афганские дубленки прославились по всему миру в 1960-е благодаря хиппи. До СССР мода дошла к середине 1970-х, и в очередь за пальто из овчины выстроились как мужчины, так и женщины.

За чем "охотились" советские женщины: самые дефицитные вещи СССР

kak2z.ru

Часы "Чайка"

Бренд "Чайка" Угличского часового завода появился благодаря первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Такой аксессуар должен был быть у каждой уважающей себя советской женщины. Достать их было не очень сложно, но вот стоили они на то время целое состояние.

За чем "охотились" советские женщины: самые дефицитные вещи СССР

skylots.org

Ранее, OBOZREVATEL предлагал читателю увидеть пять культовых вещей, которые обожали советские модницы.

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Автор
Мария Дидык
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