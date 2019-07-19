В Украине состоялся первый турнир по женскому гольфу среди претенденток на титул "Мисс Украина 2019"

На крупнейшей в Украине гольф-площадке Киевском Гольф Клубе “Гольфстрим” состоялось очередное испытание среди претенденток на главную корону страны "Мисс Украина 2019". Впервые комитет конкурса совместно с Оргкомитетом Турнира по гольфу среди женщин OPEN LADIES GOLF TOUR 2019 и Гольф Клубом провели первый турнир по гольфу среди начинающих гольфисток - красавиц.

На очередном испытании девушки прошли обучение игре в гольф, первую тренировку с опытными тренерами Украины, членами PGA Ukraine, познакомились с гольф-этикетом соревнования на тренировочных объектах клуба, и, конечно же, боролись первое место и звание “Победительницы турнира” первого Турнира по гольфу среди претенденток на титул “Мисс Украина 2019”.

Но исход игры невозможно предугадать. В состязании по гольфу важны не только мастерство его участников и умение пользоваться клюшкой, но и способность совладать с эмоциями и физическими силами. В ходе игры девочки ощутили на себе весь спектр эмоций, присущих истинным гольфистам: азарт, трепетное волнение во время удара клюшкой по мячу, радость победы и горечь неудач. И вполне возможно, что среди участниц появились потенциальные звезды этого аристократического вида спорта. Победительницами в звании “Победительницы турнира” и обладательницами сертификатов на обучение игры в гольф стали сразу три девушки, набрав по итогу турнира одинаковое количество баллов: Никитюк Анастасия (Киевская область), Ткач Юлия (Одесская область), Захарчук Елена (Винницкая область).

Соревнования проводились в рамках мировой тенденции и программы популяризации женского гольфа Всеукраинской Федерации гольфа, повышении спортивного мастерства игроков, привлечения новых гольфисток, популяризации гольф - клубов и площадок для гольфа Украины.

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