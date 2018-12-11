В Китае нашли самую красивую продавщицу рыбы: фото девушки

На рынке в провинции Тайвань (Китай) нашли самую красивую продавщицу рыбы Лиу Пэньпэнь.

Так, фотографии девушки в социальных сетях опубликовал один из посетителей рынка. Разговорившись с Лиу, он узнал, что она периодически стоит за прилавком с 13 лет, таким образом помогая своей матери. Об этом сообщает издание Apple Daily.

Фото: Apple Daily

Фото: Apple Daily

Фото: Apple Daily

По словам инсайдеров, на самом деле Лиу работает моделью и танцовщицей. Также на личной странице в Facebook на девушку подписаны больше 60 тысяч человек.

Фото: Liu Penpen

Фото: Liu Penpen

Фото: Liu Penpen

Фото: Liu Penpen

Кроме этого, она участвовала в конкурсе на розыгрыш билета на чемпионат мира по футболу — 2018. Также Лиу зарабатывает не только моделингом, но и тем, что танцует на разных мероприятиях, которые проходят в Тайване.

Фото: Liu Penpen

Фото: Liu Penpen

Фото: Liu Penpen

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали самую красивую девушку-арбитра Украины. Так, ею стала Анастасия Волощук, которая активно судит матчи молодежного первенства, а этим летом она дебютировала на международном уровне в матче женских сборных Украины и Дании.