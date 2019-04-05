Украинская поп-звезда показала откровенный снимок с ребенком

Украинская поп-певица, экс-участница восьмого сезона проекта "Голос країни" Ирина Федишин показала откровенное фото с отпуска.

Так, на своей странице в Instagram Ирина обнародовала снимок, на котором изображена в открытом купальнике. На фото с Федишин также позирует ее маленький сын Олег.

Артистка отправилась на отдых вместе со своей семьей. Из курорта, который она предпочла не называть, Ирина показывает фото в бикини, демонстрируя свою стройную и подтянутую фигуру.

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Поклонники певицы расхвалили ее в комментариях, отметив, что Федишин – в великолепной физической форме.

"Ирочка, вы лучшая! Как всегда великолепна!" – прокомментировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Федишин, которую в Украине считают "народной звездой", участвовала в популярном вокальном проекте "Голос країни-8". Своим участием в шоу она разозлила многих зрителей, однако сама певица объяснила, что таким образом хотела добиться большей известности в Украине. Артистка вылетела из проекта на этапе прямых эфиров.

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