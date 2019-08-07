Топ-5 звезд, которые не выглядят на свой возраст: показательные фото

Популярная украинская певица София Ротару 7 августа отмечает 72-ой день рождения, при этом выглядит далеко не на свой возраст.
В течение последнего десятилетия артистка практически не изменилась, благодаря старательной работе косметологов, пластике и качественному уходу за собой. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, кто еще из знаменитостей может похвастаться таким же результатом, будучи уже не 25-летними девушками.
София Ротару
instagram /sofiarotaru.official
София Ротару
instagram /sofiarotaru.official
Алла Пугачева (70 лет) – примадонна российской и советской эстрады чуть ли не каждый день удивляет многочисленных поклонников стройными ножками, как у молоденькой девочки, ну и конечно же лицом. Многие в комментариях часто пишут, что они с мужем Максимом Галкиным выглядят на один возраст.
Алла Пугачева и Максим Галкин
.instagram/alla_pugacheva_forum
Алла Пугачева и Галкин
.instagram /alla_pugacheva_forum
Лариса Долина (63 года) – тщательный уход за собой и умелая рука хирурга помогли артистке выглядеть лет на 50. Она не стесняется примерять молодежные образы и носить глубокое декольте, выглядя при этом молодо и стильно.
Лариса Долина
instagram /larisa_dolina
Лариса Долина в экстравагантном образе
instagram /larisa_dolina
Лайма Вайкуле (65 лет) – подруга Аллы Пугачевой и певица, которая заводит публикую невероятной энергетикой и чувством юмора. Она выбирает яркие и модные образы, а лицо выглядит, как у молоденькой девочки.
Лайма Вайкуле - выступление
instagram /laima_vaikule_official
Лайма Вайкуле
instagram /laima_vaikule_official
Маша Распутина (54 года) – в последнее время многие буквально не узнают певицу. Заметно, что ей сделали подтяжку, при чем удачную ли – обычно судят поклонники.
Маша Распутина
instagram/masharasputina_official/
Маша Распутина
instagram/masharasputina_official/
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на одном из концертов к Ротару полез назойливый поклонник целоваться. Певица грубо его оттолкнула, а потом уже пояснила, что этот мужчина преследует ее.
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