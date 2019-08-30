"Так трансы красятся": Собчак раскритиковали за смелый бьюти-эксперимент

Эпатажная российская телеведущая Ксения Собчак озадачила поклонников необычным макияжем.

На своей странице в Instagram она сыронизировала над собой по поводу экстремального бьюти-эксперимента с тенями.

"Фиолетовые тени – выбор не для слабаков", – написала она под снимком, на котором позирует, сделав губы "бантиком".

Эксперимент Собчак с фиолетовыми тенями instagram /xenia_sobchak

Не все оценили юмор Собчак, хотя нашлись и те, кто посмеялся вместе с ней. В частности, фолловеры написали о том, что эксперимент не удался, а выглядит такой цвет теней непривлекательно.

"Элегантно! Даже если дадут в глаз – будет не заметно", "Это выглядит ужасно, но подчеркивает ваш эпатажный характер", "Так трансы красятся", "Скорее зрелище не для слабаков", – отреагировали в сети.

Ксения Собчак instagram /xenia_sobchak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный блогер Лена Миро заявила, что причиной столь быстрой свадьбы является беременность Собчак. Позже в сети заметили "округлившийся живот" телеведущей.

Друг Собчак подтвердил, что свадьба назначена на 13 сентября, а также намекнул, что она на 7 месяце беременности, хотя такого большого живота за ней никто не замечал.

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